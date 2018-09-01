〈北部〉市長選戰5搶1 鄭文燦民調領先

2018-09-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕年底五合一選舉參選登記於昨天截止，桃園市長部分除民進黨鄭文燦、國民黨陳學聖外，還有國民黨脫黨參選的楊麗環，另有無黨籍朱梅雪、吳富彤，雖是五搶一的局面，各界評估仍是藍綠對決，只是鄭文燦有現任市長優勢，多次民調支持率都超過五成，而陳學聖還要面對脫黨參選的楊麗環，可以說是腹背受敵。

鄭文燦執政三年多來每天行程就像跑馬拉松，大小行程無役不與、市長當里長做，加上身段柔軟，民眾滿意度衝到八成，成為黨內看好的政治明星，加上他充分運用行政資源，對基層聲音能夠迅速決策，在傳統藍大於綠的桃園市打出一片天，連前縣長吳志揚受訪時都曾說出「國民黨無人能望其項背」，不管這句話是稱讚還是反諷，都說明十一月底這場選戰，對想要「藍天再現」的陳學聖而言，將會是一場硬仗。

楊麗環分食選票 陳學聖腹背受敵

陳學聖代表國民黨參選市長可說是一路波折，由於民調始終沒有起色，換將之聲此起彼落，一度還傳出花蓮縣長傅崐萁要空降桃園參選，直到傅崐萁來桃園表達力挺陳學聖，才讓換將之說落幕，只是楊麗環初選後就認定過程不公，從聲明退黨、參選記者會到確定登記，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義都希望她歸隊，如今楊麗環確定脫黨參選，讓原本不好打的選戰更是雪上加霜。

至於楊麗環曾經擔任多屆立委，在地方也有很深的耕耘，只是她長期以來都以國民黨身分參選，脫黨參選仍得與陳學聖分食藍營大餅，面對實力堅強的鄭文燦，想要勝出是十足艱難的任務。

朱梅雪工人發聲 吳富彤宣揚反獨

朱梅雪是華航企業工會秘書長，參選主要目的在於讓勞工意識抬頭、宣揚工會理念，財務則是他最大的罩門，參選市長要二百萬元保證金，還是到登記前一天才募到，但他堅持「台灣百年第一次、工人挑戰直轄市」，希望能夠喚起勞工意識、打贏這場選戰。

至於吳富彤則是榮星動物醫院院長，他是標準的反台獨主義，強調兩岸一家親，希望能加強中國經貿往來互利互惠，更提出「四通八達亞洲城」計畫，帶領桃園讓年輕人富起來。