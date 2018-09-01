〈中部〉彰化縣長5搶1 議員86搶54

2018-09-01

縣長候選人 4人二度較勁

〔記者張聰秋、顏宏駿、陳冠備／彰化報導〕年底五合一選舉登記昨（八月卅一日）截止，彰化縣五位縣長候選人當中，除了國民黨從林滄敏換成王惠美參選，還有無黨籍的七十三歲花壇鄉民白雅燦之外，其他三人民進黨魏明谷、無黨籍黃文玲和洪敏雄都是四年前的候選人，再度同場較勁，五人爭搶票源，被視為選情詭譎又不明朗的縣市。

第一選區議員 選情最激烈

全縣九個縣議員選區應選五十四席，共八十八人登記參選，第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）應選十三席，廿二人搶，選情混沌；民進黨提名六人、國民黨提名五人、中華統一促進黨和時代力量各一人，還有九位無黨籍參選，黨籍多、參選人數也最多，前民進黨員自己退黨而改以無黨籍競選的候選人，縣議員賴岸璋的妻子李寶銀，和縣議員黃育寬的兒子黃建閎，國民兩黨想在該選區爭取過半席次，很有得拚！

全縣廿六鄉鎮市長共八十二人登記參選，伸港鄉唯一同額競選，現任國民黨籍曾煥彰尋求連任，選情最為單純。

全縣人口數最多前四個鄉鎮市，彰化市三搶一、員林市五搶一、和美鎮二搶一、鹿港鎮四搶一；民進黨彰化市林世賢、員林市陳秋蓉都是現任縣議員，和美鎮陳文彬演員、導演背景，前彰化縣文化局長，參選本屆立委失利，這回臨危受命再披綠袍上戰場，鹿港鎮潘順良為現任鎮代表，而國民黨彰化市張東正、員林市游振雄，都是現任縣議員、和美鎮阮厚爵拚連任、鹿港鎮許志宏現任代表會主席，四鄉鎮除了和美鎮是國民兩黨對決之外，其他三鄉鎮都有無黨籍競逐，選情攸關縣長之役。

逐鹿田中 陳道明宣佈退選

值得一提，田中鎮長共四人登記參選，民進黨原本提名形象清新的復建科醫師陳道明角逐參選，未料在登記前突然宣布棄選，由於民進黨黨內初選徵召提名時效已過，民進黨緊急點將，推薦台灣鐵路工會彰化分會理事長、彰化縣小英之友會創會理事陳信國，特以報准方式參選。

芳苑鄉三人登記參選，四年前代表民進黨參選芳苑鄉長的林濟民輸給無黨籍對手洪和炉，洪和炉後來加入民進黨，也獲民進黨提名，林濟民以無黨籍登記參選，另一位為國民黨的林保玲。