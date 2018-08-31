〈南部〉路面5000坑洞 許立明：幹道3天填平

2018-08-31

〔記者葛祐豪、洪臣宏、方志賢／高雄報導〕高雄市連日豪大雨，導致路面出現約五千處坑洞，代理市長許立明昨早巡視民族路，要求工務局三天內將主要道路的坑洞填平、七天內將次要道路的坑洞填平，以保障汽機車駕駛人的安全。

連續兩波豪雨來得又快又猛，高雄市許多道路浸泡在雨水中，長時間的泡水及沖刷，產生坑洞，再經過車輛輾壓，坑洞迅速擴大，危及駕駛人安全。

許冒雨巡視 目前暫以冷料填補

民族路北上接近大中路段，昨天也出現數十個大小不一的坑洞，高雄市代理市長許立明一早冒雨巡視，由於仍有雨勢，養工處只能出動卡車及壓路機，暫時以冷料填補。

高雄市小港區沿海路等像開膛剖肚，坑坑洞洞，有人車子爆胎，小港警分局員警還撿到兩塊掉落車牌，駕駛人抱怨連連。

許立明表示，連日豪雨，高雄市出現約五千處坑洞，工務局三天內須將主要道路的坑洞填平、七天內將次要道路的坑洞填平，九月底前將高雄市全路段的坑洞填平。

和平、一心路口坑洞 今完成復舊

至於和平、一心路口坑洞，是自來水管及雨水箱涵漏水導致路基沖刷，已初步完成水管修補，今天將完成路面復舊，兩天內開放通行。

正忠、義華路口塌陷 搶修恢復通行

三民區正忠路、義華路口昨清晨路面塌陷，出現長七公尺、寬三公尺的大坑洞，路面掏空也造成地下自來水管線脫落，鄰近五百戶自來水壓降低，水利局及水公司緊急開挖搶修，並於昨晚完成搶修，恢復通行。

許：主要道路下月起全面刨除重鋪

許立明也宣布，九月起，也將針對主要道路如中山沿海路、民族路、大中路、九如路、鼓山路等，全面刨除重鋪。

高雄市工務局表示，今年已核定的道路刨鋪經費約十九億元，將持續爭取補助，預計總經費可達廿八億元。

另針對重車輾壓路段如金福路、擴建路、南星路，將進行路基改善，並以改質瀝青添加轉爐石等新材料進行鋪設。