〈南部〉雨水下水道建功 潮州英義路不淹了

2018-08-31

永春里自由路、英義路段獲改善

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣南部從二十三日起連續被豪大雨襲擊，屏東潮州鎮的時雨量一度超過五十毫米，逢雨必淹的永春里自由路、英義路段通過大雨考驗，潮州鎮公所表示，過去該路段除了易淹水，也常停電、斷炊，影響範圍達兩百戶，在營建署下水道工程處及屏東縣政府協助下，今年雨水下水道終於完工，改善了逢雨必淹的情形。

潮州鎮民指出，過去只要瞬間強降雨，英義路就災情慘重，四年前颱風來襲淹水深度更超過六十公分，這次接連暴雨來襲沒有淹水。

潮州鎮公所建設課指出，在潮州火車站高架化工程完成後，水無處可去就往低窪處淹，暴雨期間常常讓住戶泡在水裡，經中央補助九成，以一千九百餘萬元完成長六百五十公尺的雨水下水道，今年六月剛完工，通過八月接連雨勢的考驗。

雨水下水道是人口集中地區的排水命脈，潮州鎮雨水下水道實施率達百分之八十五，高於全縣平均百分之六十。屏東縣水利處統計，目前雨水下水道實施率不到五成的鄉鎮包括東港、恆春、高樹、新園、崁頂、枋寮、車城。

下水道實施率 經費、用地需克服

水利處官員指出，縣府每年向中央爭取預算，並配合編列約一千萬元進行下水道工程，目前縣內沿海鄉鎮多有抽水機配合，紓解瞬間降雨的壓力，雨水下水道實施率無法快速提升除了經費有限外，用地取得也亟需克服。