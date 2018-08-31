〈台北都會〉加速都更 蘇推5引擎 侯射3箭

2018-08-31

兩人出席 城鄉政策白皮書發表會

〔記者陳心瑜、賴筱桐、邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天受邀參加「城鄉政策白皮書」發表會，侯、蘇先後出席，兩人都強調要加速推動都市更新，侯友宜提出「都更三箭」，蘇貞昌宣示「五大引擎讓都市再生」，展現城市新風貌。

侯友宜說明「都更三箭」，第一箭是捷運蓋到哪裡，都更就做到哪裡，在三環三線既有基礎上再往上堆疊，以捷運帶動城市發展；第二箭是行政區主幹道沿線都更；第三箭是針對危險老舊建築的防災型都更。他強調上任後會展現魄力、溝通力與協調力，必要時由市長親自協調。

蘇貞昌說，新北市成為後段班很久了，都更牛步化，卅年以上房子已達六十七萬戶，許多市民離鄉背井落腳到三重、新莊等地，屋子舊了、人也老了，上不去、下不來非常痛苦，「都市再生五大引擎」才能創造多贏局面，「五大引擎」分別是政府主導、專責機構、民間參與、利益回饋及公共設施同步，帶動「百倍速的都更」。

另外，繼蘇貞昌之後，侯友宜昨天也與四大住宅政策倡議團體座談，他承諾持續推動「房屋稅徵收率自治條例」、「居住服務中心自治條例」，鼓勵空屋釋出並減免社宅房屋稅與地價稅；利用捷運沿線都更，興建社宅、解決學生居住問題；侯友宜也承諾第一任的任期屆滿後，要完工四千戶社會住宅，超越朱立倫八年任期的五千戶數量。

侯︰不畏懼辯論 蘇︰快訂時間

蘇貞昌陣營連日來要求侯友宜接受辯論，嘲諷侯「躲在幕僚背後」，侯友宜昨天受訪時一改先前態度，他強調「該辯論就辯論，我這一輩子不畏懼任何事情」，辯論的形式與規則大家談清楚。

對此，蘇貞昌回應說，「怎麼老是嘴巴講一堆，但卻做不到半點？」請侯友宜趕快訂出時間，他已簽署多家媒體的辯論邀請同意書，請侯友宜也趕快簽，方便主辦單位籌備辯論事宜，不要老是說一套做一套。

蘇貞昌昨晚到板橋區幸德市場參加普度餐會，熱情民眾搶著拍照、握手高喊「衝衝衝」；侯友宜昨晚到三重參天宮參加普度法會平安餐會，侯逐桌致意，也受到民眾歡迎。