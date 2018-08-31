〈北部〉「龍寶寶」上學趣 學拉弓箭長老祈福

2018-08-31

午後大雷雨 學子涉水放學

〔記者陳昀、李容萍、魏瑾筠／桃園報導〕昨天是桃園市國中、小開學日，各國小為迎接「龍寶寶」小一新鮮人入學，發揮巧思規劃活動，降低小一新生的不適應感；不過，桃園各地昨天下午下起大雷雨，地處低窪的內壢國中中庭和前門、後門進出口一片汪洋，放學時學生、家長得涉水而過。

迎接小一新鮮人，桃園區大業國小校長黃清淵穿上機長制服，在門口親切引領新生「登機」，孩子們再手持機票進入新班級；復興區光華國小僅四名新生，校方讓新生穿上傳統服飾，邀請部落長老頒發「小小勇士牌」，祈福後由學長姊帶領拉開「學習的弓箭」射向紅心，期許孩子們互相扶持、邁向未來。

觀音區育仁國小運用在地草編文化，師生共同以稻草編織大型水牛，再插上象徵智慧毛的棒棒糖，讓每位新生拔取，期許能充滿智慧、學習樂趣滿滿；龜山區迴龍國中小安排學生拜師表達感謝，並敲智慧鑼象徵開智慧，幸福國小安排「親子共餐」，親子共同準備食材、完成餐點再一起享用。

開學日下午桃園各地下起大雷雨，其中，中壢地區下午三點雨勢又大又急，地處低窪的內壢國中中庭和前門、後門進出口一片汪洋，下午三點四十分積水至小腿肚、最深達四十公分，校方避免全校八十二班、二千四百位學生擠在門口發生危險，透過廣播採分年級、分階段放學，花了快一小時才圓滿結束，過程中，學生穿著雨衣或撐傘涉水而過，幾乎全身濕透，模樣狼狽回家。

內壢國中校長林祺文表示，創校五十七年的內壢國中現址原本是口埤塘，地處低窪處，校園四周已興設較大的排水箱涵，但這場雨又大又急，校內排水孔一時無法消化才會淹水，位處地下室的音樂專科教室，雖立即以抽水機抽水，隔音設備仍因泡到水受損。

警啟動護童專案 疏導交通

另外，桃園警方在開學日祭出「護童專案」，針對轄內各級學校執行交通疏導、路況查報及驅離、取締違規停車勤務。