〈南部〉東縣消防局高級救護隊 造福偏鄉

2018-08-30

7年來陸續成立6隊

〔記者陳賢義／台東報導〕彌補偏鄉醫療不足，台東縣消防局高級救護隊成主力，讓急重症病傷患在到院前，能先行獲得緊急處置；縣長黃健庭表示，偏鄉醫療沒有醫院非台東的問題，到處的偏鄉都沒有醫院，倘若金峰、長濱等鄉鎮都要一個馬偕，絕對不可能，缺口部分就是用高級救護隊來彌補，做好到院前處理。

與死神搏鬥，高級救護隊員馳援馬不停蹄，掌握分秒的黃金救援契機。台東縣消防局自二○一一年至今， 陸續成立六支高級救護隊，目前已培訓出高級救護技術員廿九名、緊急救護教官十一名。台東縣消防局表示，台東因地形、醫療資源分布不均，發展高級救護，同時搭配「同步派遣，雙軌出勤」的救護接駁模式，得以使急診室的功能延伸到現場，並實施急救品質管控。

車上可緊急醫療處理

黃健庭表示，只要狀況一發生，很快就有人趕抵，這些專業人員在第一現場迅速處置，需送醫就趕緊送往。台東高級救護隊是全國做到最成功的，其他縣市都派人來學習，急救成功率也因此拉高了許多，用以彌補偏鄉就是沒有醫院，最多也是衛生所的困境；高救隊並非119，而是車上就有人可以馬上緊急救護，送往醫院的路程當中，就和醫院視訊，雖是消防隊的編制，但可做緊急醫療處理，這個部分可以彌補偏鄉的不足。