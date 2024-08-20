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    凱米7月颱風尾狂掃！中國湖南極端暴雨 資興1地50死15失蹤

    凱米颱風上月侵襲中國湖南省資興市，截至目前已導致50人罹難、15人失蹤。（圖擷自微博）

    凱米颱風上月侵襲中國湖南省資興市，截至目前已導致50人罹難、15人失蹤。（圖擷自微博）

    2024/08/20 09:09

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風上月侵襲中國湖南省資興市，帶來極端強降雨，截至目前已有50人罹難，另有15人失蹤。

    據中國官媒《中新社》報導，中國湖南省「郴州市支持資興應對格美颱風（凱米颱風）應急救援和恢復重建聯合指揮部」19日發出消息，稱經過各方搜救，資興暴雨災害已確認造成50人罹難、15人失蹤。

    凱米颱風帶來的極端強降雨，7月26日至30日引發資興市嚴重災害，導致土石流1萬9513處；坍方4萬5629處；149個村莊共6萬6793戶電力中斷；152個村莊共1896條道路中斷；78個村莊通訊中斷；1萬1869間房屋倒塌，受災人口達12.8萬人。

    災情發生後，湖南省、郴州市迅速召集救援力量，營救被困人員，成功營救695人，累計緊急撤離2萬3419人。經過近20天的大規模搜救，確認資興市50人罹難、15人失蹤，失蹤人口還在搜救中。

    據悉，透過省市縣鄉村5級合作，快速搶修損毀的基礎設施。8月15日，資興市受災區域所有行政村已恢復道路、電力、通訊、用水。

    目前，中國官方已累計向災區輸送各類生活物資達777噸，救治民眾1418人，安置6737人，受災民眾生活得到妥善安置，災後重建則正全力進行當中。

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