〈台北都會〉機車友善環境 新北5策略打造

2018-08-30

218萬輛 機車數全國第一

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕新北市長朱立倫昨天在道安會報指出，全市機車數量多達二一八萬輛，居全國第一，市府努力提升大眾運輸的使用率，機車使用比率已從二○一○年的四十四．一％降到目前的卅七．三％，但機車仍是市民使用比率最高的運具，他要求做好跟機車騎士的溝通管道，持續研討改善方案，改善路面標線容易打滑、機車行車、停車空間不足等問題。

交通局昨天專案報告「機車安全友善環境大改造」計畫 ，指新北市共有二一八萬輛機車，平均每戶有一．四三輛，機車是市民重要的交通運具，但機車俗稱「肉包鐵」，騎乘平穩性容易受到外在環境影響，尤其國內車道配置常優先考慮汽車，導致機車待轉空間不足及天雨路滑等險境，經常成為機車族事故風險較高的主因。

15項改善做法 確保騎士安全

交通局交通管制工程科科長陳建成說，機車在路口轉向的待轉空間不足，左轉車易與直行車輛衝突；道路空間配置壓縮機車行駛車道、單向管制影響機車行駛便利性、號誌化路口等待時間過長，以及標誌標線夜間辨識易受光線影響等，交通局陸續提出好左轉、高抗滑、易辨識、增空間及少停等，共五大策略、十五項改善做法。

陳建成指出，機車左轉空間直接影響騎士安全，市府從二○一一年推動左轉專用道「駝峰式」槽化區與直行車道區隔，但民眾反映「駝峰式」槽化區造成騎士要進入待轉區前的動線先外偏再內切，容易造成壓到槽化線的違規行為，今年決定改善動線，讓車輛直行進入待轉區，全市一○六處Ｔ字路口將陸續改善，並加設ＬＥＤ加強照明。

待轉區動線分流加LED 事故減少

他說，今年四月已在中和橋和路、橋安路設置待轉區動線分流加設ＬＥＤ，統計一季以來，路口事故比前一季的三件減少到一件，今年將陸續再擴大執行廿處。

另外，中和區嘉穗公園附近的機車停車格一位難求，交通局利用鄰近的民利街六十八巷五弄交叉口設置機車停車場，增加九十一個免費機車停車位，從九月一日啟用；交通局長王聲威說，從二○一一年起至今已在中和區畫設一一七五個小型車位及六四二五個機車位，持續尋找尚未開發公有土地評估開闢停車場，增加停車位供給。