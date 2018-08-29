〈中部〉2個月毀3次 埔里愛村橋便道籌建鋼橋

2018-08-29

估經費438萬 爭取三河局同意

〔記者佟振國／埔里報導〕鄉親訴求終被採納！南投縣埔里鎮愛村橋便道日前遭大水沖毀，縣府工務處昨進行勘災，並應地方居民訴求提出施設鋼便橋可行性評估，經費概估約四百卅八萬元，但前提需水利署第三河川局同意，現階段仍以埋設涵管優先搶通便道，但會研究增埋涵管，增加通洪斷面。

埔里鎮愛村橋便道接連在七、八月遭逢三次損壞，尤其日前熱帶性低氣壓通過，降雨強度更大，不僅涵管沖失，整座便道也全毀，居民不希望公所、縣府再修一座一模一樣的涵管便道，否則溪水稍大，結局還是一樣，建議要做較高、較寬的鋼便橋。

縣府工務處道路養護科昨現場會勘，也說明縣府已進行施設鋼便橋可行性評估，設計鋼便橋長度七十二公尺、寬六公尺，橋高採取一年的防洪頻率再增高卅公分，並建議於鋼便橋兩側再保留既有涵管，以增加通洪斷面，連同護欄等花費，經費概估約四百卅八萬元，施工時間需要卅五個日曆天，但前提是必須經水利署第三河川局同意才能施做，縣府也希望中央能補助工程經費，否則須由災害準備金支應。

先搶修復通 研議再增設涵管

目前愛村橋便道從八月十六日封閉至今已超過十天，等建鋼便橋緩不濟急，現階段仍要修好涵管便道，縣議員吳國昌、鎮代潘英輝等人認為原本埋設十支涵管的便道通洪斷面不足，縣府工務處強調會研究增加鋪設涵管數量，待這波降雨結束及溪水較為平緩後立即施工。