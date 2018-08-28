〈北部〉《五合一選舉登記首日》劉曉玫拚翻轉困境

2018-08-28

劉曉玫徒步出發 堅信從政是一條信仰之路

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣五合一選舉登記首日，民進黨籍花蓮縣長參選人劉曉玫昨在國策顧問盧博基、立委蕭美琴等人陪同下，自縣議會徒步走到縣選委會登記參選，途經縣府大門時，感慨「這是一條信仰之路」，強調未來有信心改變花蓮困境，讓下一代看見未來。

劉曉玫昨早與盧博基、蕭美琴及多名綠營縣議員和鄉鎮市長參選人集結縣議會，在細雨中徒步至選委會進行登記，沿途士氣如虹，行經縣府大門時，步伐穩健展現必勝決心。

「德不孤，必有鄰！」劉曉玫說，廿四歲從政至今，有著很深的感觸，一個人要有理想很容易，但要能夠堅持理想廿多年，是必須經過考驗的，尤其在社會和政治工作上，就像宗教信仰一樣，必須腳踏實地慢慢走，才會獲得認同，讓愈來愈多人加入隊伍，將力量發揮出來。

她強調，花蓮經濟就業狀況每況愈下，年輕人在家鄉找不到好工作，只能外移到其他大城市，導致長輩和青年分隔兩地，隔代教養問題日益惡化，只有縣長輪替換人做，才有進步的一天。

她指出，花蓮長年無永續建設，看到的都是禿鷹式、掠奪式的政策，未來照顧長者和弱勢絕不停止、不縮水，孩子的營養午餐不但免費，還會比現在更優質，並協助企業到花蓮投資，提升整體就業機會，展現經濟契機，從體質層面徹底改變花蓮困境。

國民黨花蓮縣黨部表示，黨提名的縣長參選人、立委徐榛蔚，預定廿九日上午十時登記，支持者將陪同相挺。