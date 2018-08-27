〈台北都會〉拉票走透透 蘇貞昌、侯友宜同場不同台

2018-08-27

參加無極五母瑤慈宮福宴

〔記者陳心瑜、俞肇福、邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇貞昌，昨晚先後參加蘆洲區的無極五母瑤慈宮福宴，侯友宜致詞時介紹台下的民進黨市議員鄭金隆的媳婦彭佳芸（以無黨籍參選）並請求民眾支持，媒體後來詢問鄭金隆挺侯還是挺蘇？鄭金隆回說「都可以」，耐人尋味。

侯友宜、蘇貞昌昨晚「同場不同台」，侯公布的行程是七點四十分離開，蘇公布的行程是七點半到，外界原以為兩人又要「強碰」，但蘇後來等侯離開後才現身，雙方都逐桌敬酒，支持人氣不分上下。

被問挺誰 綠議員︰都可以

侯友宜與鄭金隆、彭佳芸寒暄，媒體後來詢問鄭金隆是否支持侯？鄭回應說，院長（蘇貞昌）是老朋友，侯友宜是新夥伴；媒體問他支持誰？鄭金隆回說「都可以」，不管誰當選都會跟對方恭喜。

蘇︰這樣講話的口才不錯

值得觀察的是，蘇貞昌後來敬酒時，未見鄭金隆陪同，媒體詢問蘇貞昌是否覺得侯友宜拔樁、鄭金隆還說「支持誰都可以」，蘇貞昌秒回，「這樣講話的口才不錯」。

另外，蘇貞昌昨天上午到汐止中正路市場掃街，他表示在縣長、行政院長任內成功解決汐止水患，誰會做事，選民都看得很清楚。蘇貞昌在市場拜票時受到攤商熱情回應，沿途有攤商大讚「你有做事、一定會上！」

侯友宜昨天到中和區的東南亞書店「燦爛時光」與新住民座談，他提出新住民政見，將設立新住民就業資訊平台及多語言諮詢等服務，並協調補校在假日加開學習課程、提供新住民微型創業貸款、鼓勵新住民引入母國的餐飲及其他型態服務業。