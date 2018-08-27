〈北部〉闖舊山線廢鐵橋 玩命客拍照觸法

2018-08-27

跨鯉魚潭 如「神隱少女」場景

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉的內社川鐵橋，為早年舊山線鐵路行駛路徑，已封閉已久，但因鐵橋橫跨鯉魚潭水庫，陽光下可見綠色湖面波光粼粼，另一頭銜接翠綠山頭中的幽暗隧道，有如日本知名動漫「神隱少女」場景，讓許多遊客視為拍照取景秘境，但因鐵橋鏽蝕且一旁無護欄，雖台鐵設柵欄禁止進入，但仍有遊客冒險翻入，讓民眾痛批「為拍照連命都不要。」

連接兩隧道 鐵橋邊無護欄

內社川鐵橋又名鯉魚潭鐵橋，連接舊山線六號、七號隧道，雖廢棄已久但因風景優美，仍吸引許多鐵道迷、單車客、網美們蜂擁朝聖，但因鐵橋邊無護欄，底下就是深不見底的水潭，冒險站在上頭拍照簡直玩命，台鐵早於十多年前就已設置柵欄禁止進入，但仍擋不住遊客興致。

台鐵設柵欄 警方取締最重罰5萬

台鐵雖多次呼籲，但仍不見效，許多遊客更「開發」密徑，從鯉魚國小後方穿過一片荒煙蔓草的荒廢鐵道，及重重黝黑隧道，即可見到宛如「神隱少女」場景的內社川鐵橋，雖有台鐵設置鐵網柵欄禁止進入，但仍有許多遊客為搶拍美景，不惜冒險翻過護欄站在懸空鐵橋上拍照打卡。

警方雖已封閉鯉魚國小密徑，台鐵也加強告示、抹黃油等呼籲民眾勿擅闖，但仍屢見遊客玩命拍照。警方表示，橋上無任何安全防護設施，若發生意外後果不堪設想，呼籲遊客切勿冒險，另也會加強取締，若擅闖入可依鐵路法開罰，最重罰款五萬元。