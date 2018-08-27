〈中部〉大城台西「拜溪王」 沿續99年未中斷

2018-08-27

村民挑扁擔 濁水溪堤防祭拜

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大城鄉台西村是緊鄰濁水溪出海口的小村莊，每逢暴雨常潰堤成災，沿岸居民為求平安，在每年農曆七月十六日舉辦「拜溪王」習俗，昨日有二百多位台西村民循傳統，挑起扁擔竹籃步行走上濁水溪堤防，擺上供品祭拜。拜溪王習俗至今已有九十九年，彰化縣文化局昨也派人訪視記錄，希望能保存為彰化縣無形文化資產的一部分。

濁水溪早年未有完善治水工程，沿岸的彰化二水至大城鄉居民飽受洪患之苦，據傳一九二○年農曆七月十六日颱風過境，濁水溪暴漲又遇上海水倒灌，溪水、海水沖破堤防，淹漫台西村，當地信仰中心顯榮宮主祀五府千歲顯靈，化身乩童扛著武轎跳到濁水溪與溪王協調，最後乩童體力不支被沖上岸，但洪水也就此退去，因此每年農曆七月十六日成為拜溪王的日子。

台西村前村長許奕結表示，拜溪王是當地重要信仰，相傳三十多年前在雲林有台西村民要划船過溪回家，卻遇濁水溪暴漲，突然有兩盞明燈出現，提燈人表示跟著燈走，過溪後，燈不見了，回頭看水位依然高漲，村民認為是受到溪王保佑，習俗至今九十九年從未中斷。

昨日彰化原本烏雲密布，村民擔心下雨延後，幸好午後天氣放晴，村民挑著扁擔、吊籃，裝滿三牲、肉粽、水果等供品，小孩幫忙提紙錢，一起到濁水溪下海墘七號堤防道路口拜溪王，隨著乩童起乩，揮舞神器請示溪王後，再燒銀紙祭祀濁水溪的孤魂野鬼，祈求風調雨順，闔家平安。

台西村民許震唐說，以前祭拜隊伍最少有一千人，可惜近年來人口流失，祭拜的人越來越少，擔心這近百年的習俗將消逝，所以年年來記錄，希望保留文化精髓。

縣府記錄 擬列無形文化資產

文化局局長陳文彬表示，大城台西村「拜溪王」，隔壁公館村也有「拜溪邊」文化，都是罕有的自發性祭祀習俗，文化局有意規劃為無形文化資產，昨日特別派人訪視記錄，對於未來發展，一切尊重當地文化，以在地自主為主。