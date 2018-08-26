〈台北都會〉柯指時雨量78mm不淹 專家：下10小時照淹

2018-08-26

柯：如果會淹水就是系統沒處理好

〔記者黃建豪、王善嬿、廖淑玲／綜合報導〕熱帶性低氣壓造成南部暴雨成災，台北市長柯文哲昨出席西藏宗教文化展，期間受訪被問及，「這麼大的雨勢」若是台北市做得好嗎？柯文哲回應，台北最後一個（指防洪工程）是文山（滯洪池）那塊，現在整治後，台北市的防洪標準是每小時七十八毫米，也就是說，每小時雨量在七十八毫米以內就不會淹水，如果會淹水就是系統上沒有處理好。但中華民國水利技師公會全國聯合會理事長陳賜賢表示，台北如果也像這次南部長時間下雨，即使時雨量約六、七十毫米，十個小時下雨不間斷，累積雨量超過七百毫米，也是會淹水。

專家：長時間下 累積逾700毫米一樣淹

事實上，台北市在去年六月就曾面臨暴雨導致防洪系統無法負荷，一度造成中山北路二段、北安路、士東路傳出淹水災情，位於北安路巷弄的柏齡幼兒園甚至被淹水沖毀，近年基隆路二段、興隆路也都曾傳出災情。柯文哲昨指出，市府正考慮要不要再拉高台北市的防洪標準上限，若工務局長彭振聲再當一任局長，考慮將防洪標準提高到每小時八十八毫米，但費用會多很多。

不過陳賜賢認為，台北市、新北市等直轄市，因都市開發、河川整治、雨水下水道系統建置較完全，防洪標準也隨之提高；然而，中南部河川整治、防洪標準不一定到位，再加上長時間降雨、地勢又低窪，就會造成淹水災情，拿來類比也不太公平。