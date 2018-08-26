〈北部〉玉里稻田彩繪 祝福南安熊妹早歸

2018-08-26

玉里雙熊昨完成插秧

〔記者花孟璟／花蓮報導〕上月卓溪鄉南安瀑布有一頭小母黑熊找不到媽媽，由於連續多日母熊都沒有出現，林務局本月八日申請空勤直升機將小母熊送到農委會特生中心照顧，希望明年有機會讓小黑熊重返山林！為此玉里鎮公所本季稻田彩繪主題特別規劃「玉里雙熊」，昨完成插秧，只見玉里吉祥物「玉里熊讚」牽「小熊妹」的手，祝福牠早日回歸山林。

卓溪鄉南安瀑布上月一頭小黑熊找不到媽媽，竟跑上公路被遊客拍照，林務局觀察數日後都沒母熊出現，加上小黑熊瘦小虛弱，上月廿四日緊急捕捉，經二週的介入照顧後健康好轉、八日以直升機轉送到具有黑熊照顧經驗的農委會特有生物保育中心照養，目標是小熊健康長大、經過野化訓練後，最快明年回歸南安的森林棲地。

預計一二○天後收割

玉里鎮是研究人員前進「有熊國」大分的入口，玉里鎮公所二年前特別委託玉里高中廣告設計科學生設計「玉里熊讚」吉祥物，並從二○一六年的二期稻作開始，在玉里鎮興農橋下約一甲五分地的水稻田進行「稻田彩繪」，使用的品種是紫色水稻「花蓮廿三號」，搭配「黃葉稻品系」及「秈型紫莖白條紋葉品系」，今年二期稻作已經是第三次的彩繪活動，今天插秧大功告成。

歡迎遊客快報名體驗

鎮長龔文俊說，上個月南安小黑熊找不到媽媽的新聞看了讓人很不忍心，因此玉里鎮第三次進行的玉里熊讚稻田彩繪，特別以「玉里雙熊」為主題，圖案設計為玉里鎮吉祥物「玉里熊讚」，帶著小黑熊在田野奔跑。他說，玉里鎮目前有臺灣黑熊保育協會的「東部臺灣黑熊館」，希望藉由雙熊彩繪田讓大家認識保育的重要，「希望以後不會再有小熊失去媽媽」。

龔文俊說，去年夏天二期稻作第一次稻田彩繪，主題是「玉里百年慶」，今年一期稻作則是「玉里熊讚背書包上學去」，今年二期則是已完成的「玉里雙熊」，預計插秧後到收割約需一二○天，今年十二月也會舉辦割稻體驗，歡迎遊客報名！