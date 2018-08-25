〈台北都會〉台北市照服員缺逾6000人 議員：未做好媒合

2018-08-25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市六十五歲以上人口接近四十五萬人，民進黨台北市議員許淑華昨於北市議會民政部門質詢時指出，到二○二一年北市失能長者推估至少有十二萬六三九○人，依據衛福部一比十八的照服比例，北市居家照顧服務員嚴重不足，將缺逾六千人，居於六都之末，而且勞動局僅開辦照服員培訓，卻未做好後端的媒合，態度不積極。

市府：一個月內提出具體計畫

許淑華要求提供參加照服員培訓學員的補助津貼，以及做好後續的媒合，以補足照服員的人力需求。對此，北市勞動局長賴香伶允諾，一個月內會提出具體計畫，相關經費會向中央爭取。

許淑華指出，目前北市照服員僅六六四人，比起第一名的高雄市有一五七七人，相差之大；推估北市到二○二一年失能長者至少有十二萬六三九○人，依照衛福部一比十八的照服比例，北市需要七○二二名照服員，等於北市缺少了六三五八名。

不只照服員太少，許還說，今年北市勞動局受勞動部委託配合培訓的照服單位共十三個，開設廿五班、提供一五一○人接受照服員培訓，但各個單位所培訓的學員真正成為居家照服員的數量不一。

北市私立恆安老人長期照顧中心結訓的學員，逾七成投入照服員職場，但從中華民國紅十字會總會結訓的學員卻僅有卅七．二％。許淑華認為，勞動局對於單位的職能素質評鑑作業不夠確實，顯示北市府對於培訓人才及提升照服員數量不夠積極。

許淑華建議，提升照服員培訓時的生活津貼，若不足基本工資者，有條件加碼，結訓後學員也給予獎勵補助，例如已取得檢定證照之學員，需確實投入職場一年以上，否則需繳回已領取之津貼差額。

賴香伶對此回應，過去對於職訓或生活津貼的補助規定相當嚴格，特定對象才能領津貼或補助，但研議從專業職類的法令突破，相關經費設法向中央爭取。