〈北部〉苗栗賄選風熾 本屆檢舉獎金發出300萬

2018-08-24

甚至有人已領取100萬元

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗縣在本屆地方「五合一」選舉，共有十四名當選人涉賄，並且被判當選無效，從縣議員、鄉鎮市長，到鄉鎮市民代表、村里長當選人都有，創下縣內查賄記錄，凸顯苗縣賄選風氣盛。下屆選舉，昨天起領表，法務部調查局苗栗縣調查站除籲參選人「勿踩紅線」，並指本屆已發出三百萬元檢舉獎金，甚至有人已領取一百萬元，歡迎民眾勇於檢舉。

調查站：14人被判當選無效

調查站主任李歙明表示，苗栗縣歷來屬於賄選查察的「熱區」，以本屆五合一選舉為例，檢警調共同偵辦賄選及幽靈人口案計六十八件，九十三人判決有罪，苗栗地檢署另提出當選無效十四件，均獲勝訴；他呼籲參選人切勿有僥倖心態，利用不正當方式賄選。

選舉將至 籲參選人勿存僥倖

李歙明說，調查站也歡迎民眾勇於檢舉，政府提供五十萬元到五百萬元的檢舉獎金，對於檢舉人身分絕對保密；以本屆為例，曾有檢舉人拿到獎金，替子女繳交學費、買了新車，甚有檢舉人連續提出檢舉，領取兩次以上獎金者。

調查站副主任吳榮修表示，站內統計，本屆已發放約三百萬元檢舉獎金，其中有一人檢舉縣議員賄選，已領取一百萬元獎金。

另外，他又補充表示，除了賄選偵查，幽靈人口查察也是重點，尤其是鄉鎮市民代表、村里長部分，調查站將與地檢署、警察局密切配合，端正選風。查賄專線：037-324455。

下屆五合一選舉，苗栗縣選委會公告，廿三到卅一日領表，廿七到卅一日登記。