〈北部〉下坡車神江勝山亞運奪銀 父：他3歲就會騎車

2018-08-22

〔記者許倬勛／新屋報導〕「自由車下坡賽」暌違十二年重返亞運，台灣「下坡車神」江勝山力抗群雄，衝出兩分十八秒摘銀。奪牌時刻，遠在新屋的江勝山家人卻很淡定，爸爸江新富說，看新聞才知兒子奪牌，對兒子的實力很有信心，「他（江勝山）的實力是世界級的，無庸置疑。」

廿三歲的江勝山闖蕩大江南北，十六歲就拿下全國中等學校運動會越野、下坡雙料金牌，去年締造全國大專校院運動會三連霸紀錄，二○一五年還成為台灣首位進入世界盃越野賽法國站的選手，近年多在歐洲征戰。

踩踏單車追風 家族全是好手

踩踏單車馳騁破風的基因深植江家，江爸年輕時就樂於此道，平時開貨車為生，兼職越野單車教練，江勝山的哥哥、堂兄全是好手，綽號「阿丹」的江勝山從小耳濡目染，三歲時就騎著三輪車穿梭大街小巷，是左鄰右舍眼中的「小神童」；江爸說，聽起來很離譜，阿丹是先學會騎車才會跑步的。

狠勁和傻勁 同齡選手跟不上

江新富表示，阿丹的騎車技術多靠自行摸索，直到小學三年級才開始接受較有系統的訓練，但仍以自主練習居多，因為「同齡選手跟不上他那股狠勁和傻勁」；國中開始玩攀岩車，後來愛上緊湊刺激的下坡賽，征服全台大大小小的山頭，桃園虎頭山、新竹尖石鄉、陽明山竹子湖都有他留下的胎痕。

江勝山目前正攻讀研究所，準備的論文就是如何讓台灣成為自由車、越野車運動的王國。江新富說，台灣的山多有很好的越野、下坡賽環境，可惜不受重視，國際賽常是歐美選手的天下，因為歐美有練習、比賽場地，其實台灣也可以做得到。

想把最愛的運動介紹給故鄉

江新富透露，江勝山剛接下桃園市體育會自行車委員會主委。他說，兒子的夢想不是穿金戴銀、當一方之霸，而是想把最愛的運動介紹給故鄉，希望台灣也能舉辦自行車世界耐力下坡賽（ＥＷＳ），成為名副其實的單車生產、運動王國。