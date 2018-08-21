〈南部〉歷史街區「蝸牛巷」爆紅 垃圾噪音浮現

2018-08-21

住戶貼告示 里長將不定期巡視

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南近年來致力推動歷史街區改造計畫，去年也醞釀出知名景點蝸牛巷，只是寧靜的小巷弄一時湧進大批人潮，隨之而來的噪音或垃圾問題讓住戶不得不貼出告示，所幸情況已有所控制，只是時序進入暑假旅遊旺季，遊客再度湧入，當地里長表示將盡力維護街區安寧。

台南市文化局去年配合歷史街區改造工程，於建國里推動文學地景，也就是已故作家葉石濤筆下的「蝸牛巷」，範圍包含永福路、民生路間的窄巷。除了將葉石濤的描寫刻於地磚上，兩側更搭配建築師劉國滄營造的裝置藝術與彩繪，讓遊客感受老府城巷弄的迷人之處。

此一景點於去年推出後爆紅，狹窄蜿蜒的巷弄、具時代感的招牌等要素都吸引大批遊客朝聖，只是人潮一來，噪音及垃圾問題都接踵而至。一名居民表示，這裡原本是很安靜的小巷弄，突然出現遊客的嬉鬧聲與笑聲，就算只是一般音量，相較之下也非常明顯，何況那麼多人，街道上更開始出現泡沫紅茶杯、寶特瓶等垃圾。

居民們紛紛在牆上或花台設置告示，並且偶爾出面制止，但經勸阻後，目前情況已有改善；里長陳英俊也表示，未來會不定期巡視，維護街區安寧。

市府︰開闢街區 分散引導人潮

文化局長葉澤山也說，正興街當年也發生過遊客、店家與住戶的衝突，最終以人車規劃、空間改造的方式舒緩人潮，依此例放大來說，解決之道便是多開闢幾條街區分散人潮。而府城目前有九條歷史街區，如信義街、總爺街等，觀旅局也做了一系列導覽規劃與地圖，將人潮引導至不同地區，不僅讓遊客體驗府城的各種面貌，也解決人潮所帶來的問題。