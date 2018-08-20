〈北部〉香山親子館啟用 大小朋友歡欣

2018-08-20

竹市第二座 強調親子共學共樂

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市香山區親子館昨天正式啟用，市長林智堅陪伴大小朋友一同體驗館內設施，歡笑聲不斷。林智堅說這是竹市第二座親子館，香山區居民期待已久，將以友善親子與探索成長為主軸，強調親子共學共樂，歡迎市民一同體驗，讓更多孩子的歡笑聲充滿幸福城市。

香山區親子館位在香山行政大樓內，室內面積計三百七十多坪，館內挑高空間讓溫暖的陽光自然灑落，內部有棵大樹意象的設計，還有延伸隧道及孩子們最愛的紙捲迷宮，其他還包含角色扮演區、親子閱讀童書區、積木區、多功能教室、幼兒親子遊戲區、滑步車道區與潑彩教室，館內各角落都有著可愛的松鼠意象，陪伴小朋友共度美好時光。

香山囡囝 林智堅寫重視與感情

館內以「友善親子、探索成長」為設計主軸，包括在角色扮演區與幻象戰機模型和小小飛官合照、體驗以在地山景特色為背景的積木牆、進入大樹隧道結合捲紙迷宮的遊戲空間等。

來到發揮創意揮灑色彩的潑彩教室，林智堅寫下「香山囡囝」這四個字，代表出身、成長於香山的他，對香山地區的重視與感情。

林智堅說，香山區親子館啟用後不僅免費讓大小朋友同樂，也讓孩子與家長在安全空間內遊戲學習，親子館強調專業友善服務，提升親子互動品質，每個空間設計規劃皆考量兒童不同年齡層發展階段，並加強對不同需求兒童的照顧，設置共融設施及玩具、圖書等各項軟硬體，期待多元化的方案內容，減輕親職照顧的壓力。

每日清潔消毒 並監控室內空品

此外，香山親子館內除每日例行的清潔消毒作業，更進一步整合智慧自動偵測儀、雲端管理、物聯網等技術，設置室內空氣品質監控作業系統，隨時透過螢幕掌握館內的空氣品質狀況，避免孩童在親子館內暴露於不良空氣品質，建立兒童安全、家長放心的優質環境。

香山區親子館每周二到周日開放，每天三個場次，每場次九十分鐘，每次可容納五十組親子免費使用，詢問電話： 03-5301268。