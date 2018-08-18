〈南部〉旗津潛堤保護工程 改善海岸線侵蝕

2018-08-18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄旗津是重要觀光勝地，卻長年飽受海水侵蝕，海岸線每年平均退縮約五至十公尺，十年總共退縮五十至一百公尺，市府設置十一座潛堤保護工程，每年監測侵蝕逐年減緩，維持原有現況定沙效果，有效改善海岸線侵蝕。

五年前花七億元 形成防線

市府五年前斥資七億元，完成旗津海岸線保護工程，全長三．六公里的海岸線，範圍北起旗津海水浴場、南至風車公園，總計設置十一座潛堤，形成第一道防線，減緩海浪衝擊力，避免沙灘大量流失，並補充沙子養灘，從護岸向外延伸，大約二十至五十公尺。

每年監測 發現侵蝕逐年減緩

水利局前年辦理旗津區天聖宮前海堤保護工程、去年辦理風車公園外側圍堰護岸災修復建工程，採用砂腸袋工法，進行海岸線防護，利用高強度織布加工縫製而成，內部填灌現地海沙，藉由重量抵抗牆背土壓力及海浪沖刷，有效利用現地資源，取代傳統混凝土護岸，兼具安全、生態、綠化。

水利局每年監測海域地形及潛堤區地下結構物，根據五年來的資料顯示，潛堤保護工程興建完成後，發現夏天侵蝕、冬天淤積，已逐漸趨於穩定，達到侵蝕逐年減緩，維持原有現況定沙的效果，以南人工灣澳潛堤堤頭處凹洞為例，已有逐漸回淤趨勢，證明潛堤保護工程發揮成效，能改善原有海岸侵蝕情形。

清潔隊後方岸堤坍塌 將施工保護

值得一提的是，旗津清潔隊後方岸堤因經年累月受到海浪及颱風侵蝕，近來有人發現鋼板樁鏽蝕，一百多公尺坍塌七十公尺，水利局將斥資六百六十萬元，以抗沖蝕網袋施工保護岸堤，搭配砂腸袋養灘工程，預計今年十月發包，明年一至二月完工。

水利局指出，在配合潛堤防護下，堤前沙灘已生成，且岸邊有植被保護，岸線無明顯退縮現象，海岸線已達穩定沙灘現象，但十一座潛堤設在海裡因侵蝕受損，將爭取中央經費二千萬元，推動強化保護工程，預計明年初動工，七至八月完工。