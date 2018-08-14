〈北部〉中新地下道今通車 連貫中壢火車站前後站

2018-08-14

替代元化路地下道

〔記者李容萍／中壢報導〕機場捷運A23站將於今年九月廿一日動工，聯絡中壢火車站前站元化路與後站健行路的元化路地下道將永久封閉，由中新地下道取代聯絡中壢火車站前站中和路與後站新興街，昨舉行拓寬開通典禮，雙向六車道的改道今日下午二點通車，舒緩中壢前後站道路的交通壅塞。

市長鄭文燦表示，機場捷運延伸中壢段及桃園鐵路地下化所使用的中壢車站站體空間會在元化路地下道的下方，過去交通部高鐵局曾提出新街溪加蓋、龍岡路地下道拓寬等數個方案，最後採用中新地下道拓寬案，由市府負責土地取得，交通部鐵道局施工，總工程費四七五○萬元，將中新地下道拓寬成雙向各三個混合車道的配置，尖峰每小時容量可達六千餘輛次，元化路地下道則將分階段封閉。

雙向各3個混合車道

鄭文燦說，機捷延伸中壢段目前工程進度約四十八％，因該路段機電標須由原機捷廠商英商英維思公司投標，但已被德國西門子公司併購，且未投標，導致延伸線機電標十次流標，經協調德國西門子公司，完成A14第三航廈站、A22老街溪站及A23中壢車站等機電標合併發包，讓A22老街溪站提早通車，延伸中壢段分二階段通車。

鄭文燦說，機捷A23站中壢車站配合鐵路地下化推動先導工程，九月廿一日將開工，A22老街溪站到A23中壢車站的橫渡線將配合降挖約五．七公尺，增加約一億一千萬元經費；車站前地下通道將規劃為商場，打造地下街商圈，經費增加八四四○萬元；站體也會配合降挖變更設計，讓鐵路在上、捷運在下，增加約十億元經費。

鄭文燦強調，市府推動軌道建設，桃園段鐵路地下化經費約九○○億元、捷運綠線延伸中壢段經費約三五一億元、捷運綠線總經費約九八二億元、機捷延伸中壢段總經費約一三八億元，未來機捷延伸中壢段、鐵路地下化及捷運綠線延伸中壢段會在中壢車站形成三鐵共構，讓中壢車站成為南桃園的交通樞紐與新商業中心。