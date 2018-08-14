〈中部〉學府路、公館路打通 跨區只要1分鐘

2018-08-14

〔記者張菁雅／台中報導〕在地方殷殷期盼下，過去因鐵路阻隔的南區學府路與西區公館路，在打除中央分隔島並建置號誌設施後，十三日開放通車。市長林佳龍表示，市府以安全為首要考量，解決打通後的六岔路口及道路高低落差等問題，讓交通往來更便利，也讓鐵路變為都市「縫合線」，帶動地方繁榮。

原繞道行走 須耗時十五分鐘

學府路、公館路未打通前，民眾往來鐵路兩側須透過林森路或五權路，而兩路口相距兩百至四百六十公尺，民眾繞道時間約十五分鐘；學府路、公館路貫通後，大幅縮減為一分鐘。長期爭取這項建設的南區長榮里長林政蒼、新榮里長陳張鶴特地自費製作紅布條，懸掛在路旁，感謝各界的努力。

林佳龍昨視察通車情況表示，打通學府路、公館路，原本不在鐵路高架化的都市縫合計畫中，由於地方十分關心，所以市府承擔責任，與交通部鐵道局溝通，讓民眾交通往來更安全便利，同時帶來地方繁榮。

林佳龍也說，本來鐵路是「切割線」，阻隔前後站，現在變成「縫合線」，台中鐵路高架化後，到今年已完成填平十七處地下道及新闢道路，且未來廿一．七公里長的鐵路軸線都會暢通。

安全考量 路口採輪放性號誌

交通局長王義川指出，學府路與公館路為六岔路口，車流相對十分複雜，附近又有光明國中，在交通設計上以安全為主要考量，同時兼顧車流順暢，因此採取輪放性號誌，整體號誌在尖峰時間週期為一百五十秒，平均車輛等待時間約一分半至兩分鐘。