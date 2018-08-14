〈中部〉機車違停多 彰市員林火車站加強拖吊

2018-08-14

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣的彰化市與員林市機車數量多，但因機車停車格嚴重不足下，使得彰化火車站和員林火車站成為全縣機車違規停放最嚴重的地區，造成市容混亂並影響交通，警方決定加強執法，全面強制拖吊，希望能發揮嚇阻作用。

彰市三天一次 員林每週一次

警方執法的重點，彰化火車站平均每三天一次、員林火車站平均每週一次執行強制拖吊機車違規，以此約束機車族不要亂停機車，而機車一旦遭被拖吊，車主連同罰單、保管費和拖吊費，取車就要負擔一千多元，警方提醒民眾，可別再跟自己的荷包「過不去」了。

根據交通部統計資料顯示，國人外出使用交通運輸工具的種類，以機車最高，全國平均值四十五．九％，接近五成，彰化縣占五十五．三％，超過全國平均值；使用機車代步機率高反映在機車數量，統計中顯示，彰化縣機車總數共八十一多萬輛，其中彰化市和員林市合計廿三多萬輛，占全縣近三成。

兩市違停件數占全縣逾8成

機車多，違規停車亂象揮之不去，彰化警方統計，全縣一整年機車違規停車九七三○件，其中，彰化市就有五三三五件、員林市二八五四件，合計八一八九 件，占八十四．一六％，顯示該兩個市為縣內機車使用比率及停車需求較高的地區。

警方進一步從舉發機車違規停車資料中分析，彰化市與員林市違規停車的熱點區都是在火車站周邊，彰化市平均一天開罰八件機車違停、員林火車站平均每天取締七件機車違停。

對於火車站周邊機車違停情況嚴重，縣警局交通隊二組組長蕭汝上說，彰化和員林火車站附近都有國光、統聯客運，還有彰化、員林客運服務站，民眾騎車趕去搭火車或客運，就近找不到停車格，免不了亂停，警方開罰也只能治標，發揮暫時性的遏阻作用而已，問題還是要從開發停車場著手。