〈南部〉明年總預算1335億 淨舉借連8年下降

2018-08-11

歲入1270億 淨舉借比去年減少

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨公布一○八年度總預算案，歲入一二七○億元、歲出一三三五億元，差短編列透過淨舉借六十五億元彌平，淨舉借額度比去年六十九億元減少，也是高雄縣市合併後連八年下降。

高市代市長許立明坦言，明年度預算編列較保守，主要是留給下任市長與議會更多空間，必要時或許透過追加減預算等方式適度調整。

許立明昨率市府團隊至高市議會報告明年度總預算案，由議長康裕成主持，陸續有十九位議員參與。

市府財主單位（財政、主計）說明，明年度總預算規模一三三五億元，較今年一二九二億元成長，主要是來自中央支持前瞻預算及照顧第一線同仁。

歲入獲得中央前瞻計畫77億

市府指出，歲入方面與過往不同處，在於獲得中央補助前瞻計畫七十七億元；歲出方面資本門比例較去年提升，資本支出二一五億元、佔歲出預算十六％，比今年增加○．四七％，經常門支出增加公教人員調薪三％、警消繁重加給等人事費計十六億元，中低收入老人及身障者生活補助十億元、勞健保欠費負擔卅億元等。

市府強調，儘管預算規模增加，但市府仍遵循節用原則，檢討機關經常性支出共減支五億元。

與會多位議員也提出關於道路、校舍、輕軌、人事等諸多建議，市府團隊逐一回應，其中市議員蘇炎城質疑鳳山區新甲國小校舍破舊不堪，許立明當場指示相關單位，昨下午立刻前往會勘、瞭解實況與尋求解決可能。

許立明特別提及地方關切的道路品質，強調去年預算約十三億，今年執行改善可能超過十九億元，但是因為天氣形態改變，有時來不及修補，請大家多體諒。