〈中部〉麥寮台西鄉民免費健檢 滿4人「小黃」接送

2018-08-09

今年至今僅四千多人 健檢率不到一成

〔記者林國賢／雲林報導〕台塑集團今年針對麥寮、台西鄉民免費健檢自三月開跑至今，健檢率不到一成，台塑集團昨再推參加健檢摸彩活動，呼籲鄉親踴躍參加健檢、顧健康，不必替集團省錢。

台塑六輕推動睦鄰，九年前針對台西、麥寮兩鄉鄉民推出價值一萬三千元免費健檢，從肝腎功能到癌症篩檢，以及重金屬 尿液篩檢與石化代謝物質檢查等廿二個項目，而且為了提升健檢率，還推四人同行免費計程車接送，九年來累計已有三．五萬人完成健檢，約佔兩鄉人口數一半，不過每年健檢大約只有一萬人左右，今年至今也只有四千多人，還不到一成，台塑呼籲鄉民踴躍參加顧健康。

車程要花半天 婦人︰沒病不想觸霉頭

台西鄉林姓婦人說，雖有專車接送，但做一趟檢查連同車程就要花一個上午，自己又沒有病，為什麼要去活受罪？許姓麥寮鄉民則指出，沒病還是不要到醫院觸霉頭。

雲林長庚醫院院長黃東榮指出，醫院分析健檢民眾健康情況，兩鄉老人人口比例高，高血壓、高血脂、高血糖等三高引起慢性病比例高，可能與飲食及生活作息有關。

另外Ｃ型肝炎也比全國平均高出四倍，推測與早期醫療衛生資訊不足、密醫多，共用針頭有關，院方也安排到社區做衛生宣導，守護鄉親健康。

黃東榮表示，過去鄉村交通不發達，加上許多長輩認為平常不宜上醫院，以免觸霉頭，其實是錯誤觀念，健康檢查可以提前發現身體異常及早治療。

確診乳癌、肝腫瘤患者 治療後保健康

今年四月麥寮鄉林姓婦女X光片結果異常，經回診，確診罹患乳癌；另許姓鄉民腹部超音波檢查時發現肝臟超音波影像異常，安排作進一步檢查後確診為肝臟腫瘤，兩人都接受積極治療，健康狀況都有進步。

黃東榮說，根據統計，男女接受健檢比例約四成五比五成五，昨天是父親節，希望爸爸在拚經濟同時也要顧健康，不要放棄這項保護健康的權利。