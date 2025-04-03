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    國道下午8路段易塞車！高公局：國5南向傍晚17時後再出發

    國1南向182.7公里處上午發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

    國1南向182.7公里處上午發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

    2025/04/03 12:55

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（3日）清明節連假首日，交通部公路局指出，今天下午國道1號、國道3號和國道5號共有8處路段易塞車，提醒用路人注意，並建議國5南向用路人最好在傍晚17時後再出發。

    公路局說明，今日全國各地天氣大多為多雲到晴，國道預計會湧現大量出遊車潮，導致影響行車順暢。高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城等路段，建議國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間。

    截至今天上午12時，國道全線交通量為51.2百萬車公里，預估今日交通量為124百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道車多壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、南屯至員林；北向內湖至汐止、仁德至永康；高架北向堤頂至汐止端；國3南向大溪至高原、西濱至竹南、龍井至和美、烏日至霧峰、草屯至南投；北向安坑至木柵；國5南向南港系統至石碇；國10東向左營端至仁武、燕巢至燕巢系統等。

    到12時壅塞陸續紓解，僅餘國1南向彰化系統至員林、國1北向內湖至汐止、國3南向龍井至和美、烏日至霧峰、中興系統至南投仍有壅塞狀況，其餘路段行車正常。

    另外，今天上午7時37分，國1南向182.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午7時38分排除，造成後方車流回堵3公里；8時6分，國3南向423.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午8時9分排除，造成後方車流回堵3公里；9時54分，國1北向166.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時4分排除，造成後方車流回堵2公里，都導致車輛回堵影響整體車流。

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