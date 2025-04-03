合格罷免補件只比門檻多4件 李坤城繼續提告：勸惡罷團體勿一錯再錯

新北市立法委員第三選區的民進黨立委李坤城被提議罷免，2月18日上午到新北地檢署按鈴申告罷免團體涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法。（資料照）

2025/04/03 12:12

〔記者李文馨／台北報導〕中選會昨公布最新查對結果，新增民進黨籍立委李坤城等4人進入二階連署。李坤城表示，惡罷團體依舊視法律為無物，補件不合格率高達36%，其中有22位是「提議前死亡」，合格份數只比提議合格門檻多4件。他強調，他將針對違法部份繼續提告，奉勸惡罷團體不要以身試法，一錯再錯。

大罷免潮未歇，目前共有35位泛藍立委與12位民進黨立委進入二階連署，在綠委罷免案部分，上週有伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純8位民進黨立委進入二階連署；昨新增林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘等4人進入二階連署。

請繼續往下閱讀...

李坤城表示，惡罷團體用偽造、抄人名等違法方式，最後只比合格門檻多4件通過罷免第一階段。他直言，「這已是犯罪行為」，如同毒樹果實理論一樣，第二階段會建立在違法的基礎上，這是利用民主反民主，是對民主最大的傷害。

李坤城指出，自己的罷免案在第一階段有將近1100份因為不符規定被剔除，其中有139份屬於「死亡連署」，不合格率高達4成，他已於2月18日正式向新北地檢署提告；結果罷團依舊視法律為無物，補件不合格率高達36%，其中有22位是「提議前死亡」，合格份數為2662件，只比提議合格門檻多4件。

李坤城認為，惡罷團體是用犯罪的方式矇騙過關，對三重人來說是極大的侮辱，三重從過去以來就是民主的灘頭堡，他對三重的鄉親有信心，相信鄉親們會用智慧及民主的力量，保護優質認真、守護台灣的好立委，大家一起反惡罷，就從三重開始。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法