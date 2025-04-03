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    花蓮、台南今先後地震 氣象署：3天內恐有餘震

    今日上午11時47分台南市官田區發生規模4.9地震。（中央氣象署提供）

    今日上午11時47分台南市官田區發生規模4.9地震。（中央氣象署提供）

    2025/04/03 12:29

    〔記者林志怡／台北報導〕清明連假進入第一天，上午花蓮、台南先後發生規模4.9的地震。中央氣象署地震測報中心科長趙曉玲指出，2起地震是獨立事件，只是剛好規模相同，且初步資料來看，應與先前的0403花蓮地震、0121嘉義大埔地震等無關，但提醒民眾，近3天震央周邊區域可能再有規模4以下餘震發生，務必做好防震措施。

    中央氣象署說明，今日上午2時1分於花蓮秀林鄉發生規模4.9的地震，深度25.3公里，花蓮縣、宜蘭縣、南投縣等測得最大震度3級，台中市、彰化縣等也有2級震度。

    此外，今日上午11時47分台南市官田區也發生規模4.9的地震，且深度僅7.3公里，台南市、嘉義縣等測得最大震度4級，台南市、嘉義市、雲林縣等則測得震度3級。

    趙曉玲說，今日上午的2起地震彼此獨立，並無關連性，且分別來看，應與先前的0403花蓮地震、0121嘉義大埔地震等無關，並非以往地震帶來的餘震，但由於地震規模稍大，近3天震央周邊區域可能再有規模4以下的餘震發生，民眾務必注意防震，若有進入山區掃墓，則須留心坍方、落石等。

    針對上午台南官田的地震，趙曉玲進一步指出，這次地震是由菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞，應力傳遞至西部所致，有針對嘉義縣、嘉義市、台南市發布國家級警報，且由於地震深度較淺，民眾可能會感受到較明顯的搖晃感，未來3天還可能有規模4的地震發生。

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