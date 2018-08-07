〈北部〉《新竹市議員選情初探系列報導之4-香山區》 老將不選 4女搶婦保名額

2018-08-07

記者洪美秀／專題報導

新竹市議員選舉香山區年底應選六席，含一席婦女保障名額，目前已知有十一人表態角逐。由於國民黨籍現任市議員賀玉燕不再參選，使得這一席婦女保障名額兵家必爭，女性參選踴躍。

民進黨除提名現任市議員林盈徹，另提名一名女性、原市府社會處長陳雪慧，社工出身的她辭職參選，雖起步較晚，但提出「陳雪慧會幫你」的溫暖訴求與主打多項社福相關議題。

林盈徹本屆從父親、前市議員林漢淇手中接棒服務鄉親，勤耕基層，有輕微聽力障礙的他，也關注身障、婦幼等議題，頗獲選民認同。

國民黨在香山區除提名現任市議員林耕仁、鄭成光，尋求連任，另提名青工會幹部陳慶齡，出現同黨競爭局面。而由於現任市議員賀玉燕不再參選，另徵召前市議員王明魁女兒王寶文，以「姊的世代」搶攻婦女保障名額席次。

時代力量推出香山在地子弟廖子齊，擁有台大法律系亮麗學歷的她，年輕且形象清新；綠黨則推出王彥涵參選，兩人也要搶攻婦女保障名額席次。

無黨籍方面，有現任市議員陳啟源和吳國寶尋求連任，兩人基層實力雄厚，陳啟源本屆拿到最高票，基層服務到位；吳國寶同樣服務到家，且投入反毒宣導及被害人保護，普獲認同；另有無黨籍任秀霖也宣布要投入選戰。

香山區幅員遼闊，選民結構涵蓋閩、客和新住民等族群，派系明顯，民進黨與國民黨各據一方，加上務農者及新住民不少，選戰大多採傳統打法，現任市議員具相對優勢，目前競爭激烈要屬一席的婦女保障名額，已出現多人角逐戰局，精彩可期。