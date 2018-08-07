〈中部〉中興新村小巨蛋 投縣府願代管

2018-08-07

盼國發會盡速整修

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國發會副主委曾旭正昨日拜會南投縣長林明溱，林明溱建議國發會，能盡速整修舊宿舍和中興小巨蛋等公共設施，公設整修好後縣府願意接手管理。曾旭正則表示，國發會正在調查統一購料、整批整建的價格，也在評估興建新宿舍區的可行性。

國發會中興新村活化專案辦公室，上月廿日揭牌啟動，該會副主委曾旭正昨日到縣府拜會南投縣長林明溱，就「中興新村活化」交換意見。

林明溱指出，過去的台灣省政府，行政效率讓人肯定，精省後中興新村跟著沒落，非常可惜。行政院在中央組織調整後，擬將新的單位搬到中興新村，國發會應趁這個時候，趕快整理職務宿舍，讓到中興新村辦公的公務員有地方住，才能安心上班。

林明溱也說，中興新村閒置多年的小巨蛋、游泳池、青少年活動中心以及羽球館，希望中央趕快進行整建，整建好後，縣府願意接手管理。

縣府建設處長李正偉也建議，中興新村宿舍等建物，在整修後也可交由縣府代管，縣府可請文化局配合文資審議，另中興新村未納管的污水處理，也盼統一納進，減少民眾負擔。

國發會考慮興建新宿舍區

曾旭正則表示，國發會評估中興新村部分宿舍整修，一間的修繕費用大約百萬元，統一購料、整批整建，成本會降低，國發會中興新村活化專案辦公室正在調查，另外也在評估興建新宿舍區的可行性，有新宿舍區方便集中管理。