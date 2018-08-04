〈台北都會〉北投影視音園區招商 挨批沒賣點

2018-08-04

〔記者楊心慧／台北報導〕北投影視音園區BOT案五月首次招標，因無人投標而流標，台北市文化局昨至北市議會教育委員會進行北投影視音園區專案報告，北市議員直指，影視音園區營運無具體規劃，應結合北投觀光，帶動在地發展並吸引民眾前往，否則恐再度流標。文化局長鍾永豐回應，八月七日將召集潛在業者進行研商，預計九月辦理二次招標。

北投製片廠前身為中國電影製片廠，於一九五一年遷到北投復興崗，占地四二○○坪，過去曾製作不少經典之作，在台灣電影發展史上具重要意義，但一九九五年後，片廠就鮮少使用，台北市長柯文哲二○一六年六月宣布將北投製片廠發展為北投影視音產業園區。

文化局報告指出，北投影視音園區規劃有兩棟拍攝製作大樓、一棟商業大樓，以及具歷史建築身分的攝影棚錄音室，主要為協助電影製作拍攝，並與文創、娛樂等活動結合。

議員許淑華質疑，報告只是紙上談兵的營運規劃，沒賣點怎會有人想標，文化局應說明園區的實質效益，到時又下修權利金、降低招標門檻，而台灣影視人才流失嚴重，文化局必須重視。

議員建議結合溫泉觀光

議員汪志冰說，北投影視音園區較偏僻，應思考結合北投區觀光特質，進而帶動北投周邊溫泉、古蹟觀光人潮，也可安排大咖明星拍片，增加民眾前往的誘因。

鍾永豐回應，已規劃建構觀光文創、娛樂園區，而台灣人才確實不斷流失，未來北投影視音園區將會與台北藝術大學、影視音實驗教育機構合作，培養影視人才。