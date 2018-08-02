〈南部〉《高雄》打拚經濟 陳其邁提8策 韓國瑜推14項

2018-08-02

〔記者王榮祥、郭安家／綜合報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁昨發表「高雄一起發、繁榮好生活」政見，強調將以招商引資、經濟市長，全民入股、繁榮共享等方向，導入經濟維新八策，打造高雄成為好生活所在。

陳其邁強調，希望選舉是比政策、比汗水，不是打口水戰；參與政策發表的民進黨立委趙天麟則向韓國瑜喊話，指韓自比孫悟空大鬧天宮，但高雄不是天宮，如果要鬧請他留在台北好好鬧，以天龍國觀點在那裡大鬧一番。

陳其邁昨偕同立委趙天麟、建築師趙建銘、義大教授吳文彥、野村總研副總陳志仁，發表「高雄一起發、繁榮好生活」經濟政策。

陳其邁表示，初選後便展開國內外產業傾聽之旅，發現微軟、亞馬遜及西門子等國際大廠都看好高雄，且漢翔、日月光及國巨也提出擴廠用地需求。

高雄一起發 陳其邁估可創1.28兆產值

陳其邁提出維新經濟八策，包括開闢橋頭科學園區、串聯南部科技走廊；加速傳產轉型、升級工業四．○；打造智慧城市、發展應用產業鏈；升級海空雙港、打造國家門戶計畫；推廣綠能、發展循環經濟；推動地方創生、智慧農漁業；發展藝文、運動新經濟；建構大車站計畫、發展總部經濟。他預估，維新經濟八策約可創造一．二八兆元經濟產值，可將高雄打造成繁榮經濟好生活的海洋城市。

韓國瑜要募集百億 設青年創業基金

國民黨高雄市長參選人韓國瑜陣營，昨也彙整「改變、才有頭路」十四項經濟政見，包括推動「南南合作」、成立招商引資小組、鼓勵大型企業總部遷高雄、市府與企業募集百億元成立青年創業基金、協助中小企業了解數位科技、推動數位創新產業、活化傳統產業、振興服務業、扶植觀光業、加值農漁業、推動高雄港與小港機場民營化、打造友善有活力有魅力的特色商圈、加強推動國際會議中心及大型工商展覽活動、強化國際經貿及技術交流。

而國民黨台北市議員參選人羅智強、游淑慧日前募款欲在北市登「拒投民進黨，台大有校長」公車廣告，廣告無法上路，兩人控民進黨打壓，反被民進黨北市議員譏廣告違反「台北市競選廣告物管理自治條例」。但昨在國民黨副主席郝龍斌陪同下，兩人宣布要將募得的一百輛公車廣告費一○五萬元，捐給高雄市長參選人韓國瑜，且標語改為「投韓國瑜給高雄改變的春天」。