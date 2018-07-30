〈北部〉石門水庫枕頭山部落 可望擺脫孤島

2018-07-30

近54年交通不便 現仍有56戶

〔記者李容萍／桃園報導〕位處石門水庫上游集水區的復興區奎輝里第一鄰枕頭山部落，自石門水庫於一九六四年興建完工啟用後，就被隔著大漢溪、阻斷原有的聯外通路，長期以來部落交通不便，只能靠著舢舨往返，形同「孤島」。市府原住民族行政局二○一五年重啟枕頭山部落聯外道路工程，提出興建懸索橋計畫，經送環保署進行環評第二次初審，但被要求補強地質對策等資料，原民局十月底前將再補充送審資料，而該部落設籍五十六戶、約廿多位現住居民聽到將有安全回家的路，都相當期待。

石門水庫啟用後在枕頭山部落出生的原民局秘書室主任李慧慧表示，家族四代都住在石門水庫淹沒區，曾聽母親提及她出生時剛好遇到颱風來襲、水流湍急，當時母親因為難產情況相當危險，她的曾祖父搭著舢舨到對岸苦苦哀求產婆，對方才願意冒險到家中接生。臨盆當時她臍帶繞頸、整臉發黑，所幸在產婆協助下，有驚無險；之後，母親叮嚀她得知恩圖報，即使出嫁了，若有回到奎輝，一定要前往產婆家致謝。

部落人以舢舨出入 靠捕魚維生

李慧慧說，她國小二年級時才舉家搬離枕頭山部落，在部落的生活簡單就是幸福，家戶除種菜、養雞，也會就地捕魚加菜，偶爾才會出遠門採買。她最難忘的是幼兒園和小學階段與部落小孩一起搭舢舨就學的日子，每到放學時，大夥常得大聲齊喊，好讓對岸的父母知道學校放學了，但實在因交通過於不便而遷離。目前部落多是六十至八十歲的老人家，僅少數靠著捕魚維生，雖然現住戶人不多，已遷出的房屋因年久失修不能住了，但是部落居民很多人在枕頭山還有土地，仍希望早日興建懸索橋，能回部落耕種。

興建240米長懸索橋 限居民使用

原民局局長林日龍表示，這項工程的重啟，源於新任行政院發言人Kolas Yotaka在桃市原民局長任內現勘，心疼部落居民小孩被迫送到外地讀書，年輕人得到外地工作，逢年過節與掃墓祭祖時連回家的路都沒有，在市長鄭文燦的支持下，計畫興建橫跨總長度約二四○公尺，橋面淨寬採二．五公尺，全寬約三．五公尺的懸索橋，將可供總重量三．五公噸以下的小型車及小型救護車通行，粗估工程經費約一億八千萬元；且懸索橋規劃將僅限居民出入，並非為觀光客所設，以確保水庫水質不受影響。

建橋計畫今年三月第一次送環評審查時，有環評委員認為工區周邊散布著多處崩塌地，要求再具體評估是否可能發生大規模崩塌，原民局七月補提資料指橋塔選址在完整的岩盤上，承載力佳，應無發生大規模崩塌的可能性。不過，環評委員仍認為提出的評估與應變機制不足，須補件。

水利署北區水資局樂觀其成

對此，水利署北區水資源局表示，基於地方居民交通需求，只要做好水土保持工作、無危害水庫水質及違反相關法令，北水局樂觀其成。

復興區長曾志湘、奎輝里長陳德孝表示，居民得知工程因環評進度而再次延後，都難掩心中的無奈與期盼，也希望公部門能將環評過程公開透明，讓居民有知的權利。