〈中部〉無限授權電子書 隨時隨地「讀台中」

2018-07-30

台中學系列電子書共29本

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立圖書館將文化局出版的「台中學」系列叢書製成電子書，在市圖採「無限授權」的共享模式，不限人數開放民眾隨時借閱，盼讓更多民眾藉由閱讀台中學系列叢書，認識台中的故事。

文化局為讓民眾認識在地故事，近年致力出版以台中相關人事物為主題的「台中學」系列叢書，市圖指出，目前除在各市圖分館設立台中學專區，陳列與台中人文及發展相關書籍外，也鼓勵民眾藉由閱讀來認識台中的在地大小事，加強與土地之間的情感連結，進而城市認同及行銷台中。

不限借閱人數可離線閱讀

市圖指出，畢竟圖書館陳列的實體書有限，近來致力打造電子書資源，將台中學系列叢書製成電子書上架，並採「無限授權」的共享模式提供民眾借閱，包括不限借閱人數，借閱民眾將所借的台中學叢書在APP下載後，可隨時隨地離線閱讀，借閱期限一到，下載的檔案會自動失效，如同借書自動歸還，讓愛書人享受雲端閱讀的便利。

適各年齡層讀者認識台中

市圖指出，台中學系列叢書電子書共廿九本，包括文學詩集、歷史古蹟、文化信仰、在地風情及兒童繪本等，適合各年齡層讀者藉由書籍認識台中。台中學電子書上架後已受到不少讀書會熱烈響應，有讀書會指出，以往讀書會成員閱讀書籍時，常需購買相同書籍一起閱讀討論，現在有電子書資源可不限人數借閱，大家同時借閱同一本書，可以省下不少資源。

另因是電子書，眾人討論到關鍵字，還可快速查詢或連結至其他書目等，讓閱讀或討論更有深度。

市圖指出，未來會將台中學電子書推廣至校園、社區，鼓勵老師及志工帶領學童多借閱台中學叢書，讓學生從小認識台中的故事。