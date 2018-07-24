〈台北都會〉環南市場追加5900萬預算 議員踢爆巧立名目

2018-07-24

水利處：智慧建築標章標準改變

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲「任內不追加預算」的豪語屢破功，斥資五十五億元的環南市場工程，確定將再追加五千九百萬元預算。水利處昨解釋，是因智慧建築標章標準改變，考量財團法人台灣建築中心會以新規範檢視環南市場相關設計資料，所以增加設備預算。但台北市議員王世堅發現，法令並未強制要求申請智慧建築標章，且環南市場設計目前已符合智慧建築物銅級標準，再追加預算仍是銅級，質疑台北市工務局巧立名目獨厚廠商。

都發局：有無標章 不影響審查結果

台北市都發局官員表示，環南市場改建案為重大公共工程，需送至台北市都市設計審議委員會審查，但委員會並未要求其取得智慧建築物標章，過去也未要求開發案取得標章，有無此標章，並不影響審查結果，審查委員多半在釐清開發對環境、交通影響。另有建商說，民間建案申請銀級標準的智慧建築物標章，通常是為了打廣告銷售房屋，政府並未規定非得要取得標章，且業界沒人在申請銅級。

環南市場基地一萬○八一二坪，由皇昌營造得標，興建地下兩層、地上六層建物，包括市場攤商營運區、公務機關空間，總工程經費五十五億元。第一期工程預計二○一九年八月完成、二期工程規劃二○二二年二月完工，屆時兩棟建物將會相連並於三月啟用。柯文哲今年五月參加上樑儀式，還宣示要高規格改善軟硬體，將該處成為智慧建築的代表，盼市場能達日本水準。

水利處坦言，雖然二○一六年智慧建築物標準改變，但目前環南市場設計已符合銅級標準，即使不追加預算增設設備，一樣是「銅級標準」，考量台灣建築中心審標章時，會用二○一六年改版新規範檢視環南市場相關書圖資料，所以增設攝影機、網路防火牆、新型網路交換器、中央監控系統，並進行相關系統整合。

王世堅：級數標準未變 質疑獨厚廠商

對此，王世堅則質疑，北市府選擇性獨厚跟柯文哲友好的皇昌營造追加工程款，「如果今天不是你（柯）好友（皇昌），可以追加嗎？」並認為依照該合約，如施工規格有衝突時，廠商應該比照高規格辦理，由廠商負擔成本。

水利處則回應，沒有圖利廠商問題，廠商增加相關合理費用，理應由北市府追加預算。記者也去電皇昌營造，並陳述議員所質疑內容，皇昌營造初步回應要進一步詢問承辦部門，但至晚間截稿，皇昌並未回覆本報。

北市議員李慶元之前也開記者會質疑，北市府二○一六年拆忠孝橋引道，由皇昌營造得標，由於橋圍繞的北門為清代至今國定古蹟，須採「單元分割、吊卸及運輸」等工法，運至堤外破碎，避免震動古蹟，但皇昌在現場破碎石塊，並未運輸至堤外，省下得標時承諾的堤外破碎成本，且工務局也疑似協助皇昌詐領這筆工程款，涉偽造文書、貪污治罪條例。