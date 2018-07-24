〈中部〉自小客閃違停車撞機車 違停者有肇責

2018-07-24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕就讀某國立大學的謝姓羽球選手日前騎機車與逆向自小客車發生車禍，警方調閱監視器發現肇事自小客車是為閃避一部違規停車的小貨車才發生事故，警方提醒，違停致生車禍，違停的駕駛人也有刑責。

縣道一五八甲線斗南將軍里段日前發生一件自小客車與機車相撞意外，從古坑往斗南方向行駛的謝姓女騎士因閃避不及，撞上逆向要往古坑的自小客車，謝女腿部骨折送醫。

斗南分局車禍處理小組獲報到場處理，調閱行車記錄器發現，自小客車是為閃避一部逆向違停的貨車，才會開到對向車道與謝女發生車禍，有因果關係，因此通知貨車司機到案說明。

據指出，謝女腿部骨折手術已無大礙，不過因她是羽球選手，受傷的腳未來須復健，短時間可能無法參加比賽。

斗南分局指出，逆向違停的貨車已侵害到他人優先行駛權，且造成受害者財物損失及受傷，已有相當比例的肇事責任。

斗南分局強調，許多用路人為貪圖方便隨意停車，或不注意後方來車任意開車門，造成其他車輛閃避不及發生意外，根據調查每年因開車門發生意外有三千多件，造成多人死亡、四千多人受傷，因此修法增訂未依規定開車門而肇事，可處一千二百元至三千六百元罰鍰，另提高並排停車罰款至二千四百元，呼籲駕駛停車、開車門時多為他人著想。