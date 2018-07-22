〈北部〉飛機屋、船建築 違規農舍各罰8萬元

2018-07-22

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣「農舍地圖」竟然出現「飛機」與「船」，船出現在壯圍鄉、飛機則「降落」冬山鄉，兩棟都是違規農舍，量體巨大，建構出飛機與船的屋型，Google衛星地圖相當清楚，引起熱議；縣府表示，經出動空拍機勘察取締，兩棟農舍違規嚴重，各開罰八萬元罰款。

「天啊！蘭陽平原北邊有艘船、南邊有架飛機」、「船開上陸地，真的陸上行舟」、「飛機迫降冬山」、「農舍奇觀」；有民眾使用Google衛星地圖，發現壯圍永鎮海邊附近有艘「船」，但不是停在碼頭或港口而是在陸地；冬山鄉武淵附近則看到一架飛機，不是降落在機場而是停在稻田裡。

「船與飛機都是違規農舍！」縣府地政處接獲民眾檢舉，除參考Google地圖資料，也出動空拍機取證協助取締，該艘「船」位於壯圍鄉壯濱段，長四十五公尺、寬三十公尺，建築物屋型就是一艘「船」，還開挖地下室做為船艙與船底，違規面積二千二百六十平方公尺，甚至侵占國有地，縣府已對鄭姓地主開罰並移送法辦。

另外，位於冬山鄉南富段的「飛機」，縣府指出，是由三棟違規的農舍建構而成，屋主是一家人，農舍分別是夫妻、兒子個別持有。

從空拍圖看有機艙、機身、機翼，長、寬各約八十公尺，確實像飛機的樣子，但四週以圍牆阻隔，無法窺其全貌，違規面積兩千六百平方公尺，已對張姓地主開罰八萬元。