〈北部〉《桃園》接送幼兒「不卡卡」 教局引科技輔助

2018-07-22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕為了讓年輕夫妻減輕負擔，桃園市政府近年推動公立或公辦民營的非營利幼兒園，但部分幼兒園有場地太小、周邊道路狹窄等問題，每到幼兒接送時間，大門口總是壅塞又混亂，讓家長、用路人都非常頭痛，市府陸續祭出各種方案，解決令家長頭疼的接送問題。

大華附幼將試辦eTag感應

而龜山區大華國小幼兒園將試辦eTag感應、車牌辨識設備等，若使用成效良好，未來可能成為其他幼兒園改善家長接送幼兒問題的方法，幼兒園人員則建議，就算幼兒園沒有設置專用車道的腹地，教育局也可以考慮將eTag感應、車牌辨識設備，裝設在鄰近幼兒園的一處指定入口，也能有相同效果。

部分公立或非營利幼兒園是舊有的場地與建築，因空間不足難以設置專用接送車道，開車的家長想要接送孩子，只能將車子停在附近再走路往返；有的幼兒園周邊道路狹窄、路旁還停放車輛，家長為了接送孩子，經常違規並排停車，嚴重阻礙交通，還可能造成車禍意外，每到接送時間家長累、其他駕駛也很怒。另外，部分幼兒園大門旁道路為死巷，開車進入與迴轉要離開的家長卡成一團，這樣景況幾乎天天上演，讓家長直呼「快抓狂」。

建議接送時間分流、有彈性

對此，教育局人員表示，公立或公辦民營幼兒園送幼兒上學的時間為上午七點半到九點，接幼兒放學的時間為下午四點到五點半，就是希望讓家長接送孩子的時間有彈性、可分散，避免擠在同一個時間，造成幼兒園前交通阻塞。

設交通車 教局：恐增費用

部分民代則建議教育局能開設交通車供公立或非營利幼兒園幼兒搭乘，但教育局人員認為，交通車將採使用者付費方式，每月若要增加一到兩千元交通費用，對家長而言也是一筆額外負擔，必須從長計議。