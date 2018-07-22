〈中部〉中埔新亮點 中崙澐水溪溫泉廿八日開張

2018-07-22

西拉雅風管處重新規劃

〔記者曾迺強／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉中崙澐水溪溫泉，二年前由嘉義縣政府文化觀光局移撥交通部觀光局西拉雅風景區管理處重新規劃，設計石泉流瀑景觀溫泉，打造五座湯屋、五池冷溫水大眾池、八座泡腳池，工程完竣後，委外由業者取得經營權，預定廿八日上午九點開幕，有助推展中埔溫泉觀光旅遊。

西管處中埔遊客中心主任林宏緯說，澐水溪溫泉園區位於台三線三○一公里中崙段路旁，占地○．六公頃，與台南市六重溪、關子嶺溫泉同為弱鹼性碳酸氫鈉氯化泉，泡了之後肌膚滑嫩；二○一四年嘉義縣府委外經營時期，園內的邊坡湯屋被裁定是違建，轉型溫泉公園卻數度流標，縣府文觀局決定移撥西管處整體規劃。

鄉長：湯屋旅店 彷彿置身日本

中埔鄉長李碧菁說，五座湯屋沿著木棧道步行而上，讓人彷彿置身日本的湯屋旅店，適合全家大小來體驗，可順道至周邊的大、小濁水潭、朝山步道、中崙林場等地遊賞。

林宏緯指出，中崙澐水溪溫泉以公園概念設計，有櫻花林道、生態步道、休憩廣場等設施，湯屋以原木建置，與大自然融合，戶外大眾湯適合遊客邊泡湯邊欣賞湖光山色；西管處日前以公開徵選委託方式辦理委外經營招標，倡鈺科技工業有限公司以每年六十萬元權利金等條件取得八年經營權。