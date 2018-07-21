〈南部〉違章綠屋頂共構 安南南興里8戶示範

2018-07-21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市配合中央綠能屋頂政策，安南區南興里有八戶將做為綠屋頂示範場域，由於該小型社區有不同樣態的屋頂，因此將作為違章綠屋頂共構示範場域，最快預計九月起併聯發電。

不過，參與推動綠屋頂的南興里長施柏男表示，政府喊全民綠屋頂政策，實際執行面會碰到何種問題，欠缺配套措施，他從自家住的社區帶頭發起，目的就是希望蒐集各種情況，協助建立一套標準流程，民眾與營運廠商互蒙其利。

施柏男指出，雖然政府放寬符合條件的違章屋頂也能設置太陽能光電板，但並不代表違章就合法，只是以行政命令放寬，「違章屋頂蓋合法光電」，未來責任歸誰？租約期間中途要賣房子、萬一漏水怎麼辦？民眾對適法性仍有疑慮，因此目前雖有八戶表達意願，但是同意書都尚未簽訂，中央官員今天將會南下了解協商，該小型社區約有廿戶，也希望整合更多家戶加入綠能屋頂行列。

初步同意的南興里八戶，不全然都有違章屋頂，有的是本身屋頂沒違章，但卡在鄰戶有違章，或是違章情形不同。業者不諱言，民宅違章樣態各不同，且屋主各有不同想法，「一百戶不只有一百個問題」，全民綠屋頂推行尚有諸多細節待逐一克服。

業者表示，目前民眾最大的疑慮是廿年合約期間萬一有漏水問題，因此也向經濟部反映，未來推動綠能屋頂政策，是否研修適法法令可加設鐵皮浪板（現行法令太陽能板以下不能有任何遮蔽），以降低漏水機率，提高民眾裝設意願。

南市經濟發展局表示，符合安全無虞條件下裝設太陽能光電板的四種違章情形，分別是在鐵皮屋頂以支架架設、女兒牆範圍內以支架架設、利用鐵皮屋頂支架部分再延伸，這三種均屬棚架式，另一種則是在鐵皮屋頂直接鋪設太陽能板。

經濟發展局表示，南興里算是南市第一個小型社區集中示範場域，由社區與業者合作，其他還有新市區目前調查約一百八十戶表達意願，將公告示範區，媒介營運廠商合作推動綠能屋頂。