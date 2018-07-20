〈南部〉南門電影書院 協助市民影像數位化

2018-07-20

全國僅此一家 8月中旬免費轉檔

〔記者劉婉君／台南報導〕文化局打造南門電影書院成為影視基地，添購一批修復及轉檔設備，全國僅此一家，將免費協助台南市民把二十世紀在台南的庶民生活影像轉為數位化，相關影片並將納入線上影像資料庫，供全民閱覽。

南門電影書院所在地為市定古蹟原台南放送局，委由國立台南藝術大學音像藝術媒體中心運作迄今已六年，從事影像教育推廣，至今已辦理近二十場工作坊，教導民眾將家中已無法播放的家庭錄影帶拆解、清潔並轉為數位化，最近再與文化局合作推動「南瀛庶民影像基地擴增計畫」，在文化部經費補助下，斥資逾百萬元，購置底片照片、VHS影片、八釐米影片轉檔設備，預計八月中旬到位。

計畫主持人、南藝大音像記錄與影像維護研究所助理教授吳永毅表示，系統化協助市民將二十世紀的生活影像轉檔數位化，全國僅此一家，最終希望建構一個保存、累積台南記憶的線上影像資料庫，方便民眾自由查閱，進而鼓勵民眾從日常生活做起，加入影像保存的工作。轉檔後的影片一份交由市民帶回、一份則會納入資料庫中。

在新光榮照相館拍過照嗎？ 影像徵集

另外也募集在南門路新光榮照相館拍攝的照片，影像徵集活動即日起至八月十五日收件。

「南瀛庶民影像基地擴增計畫」系列活動之一的「南瀛顯影」影像徵集活動，徵集對象除了一九九九年以前所拍攝的與台南地區相關相片、錄影帶及八釐米膠片，還有在南門路新光榮照相館拍攝或沖洗的相片、底片、光碟。

新光榮照相館有一甲子的歷史，為台南五家老相館之一，一年多前歇業，去年底店長王秀鳳將包括蛇腹相機在內的所有設備、櫃檯、樣板照片等，全數捐給南藝大，師生也已進行訪談、記錄及新光榮照相館的異地保留，此次募集的相片及影片等，將於十月舉辦的成果展展出，並進行家庭影像全球首映。相關活動資訊可上南門電影書院粉絲頁查詢。