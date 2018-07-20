〈中部〉《學測滿級分》個申失利拚指考 獲一中三類組最高分

2018-07-20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學指考成績出爐，台中一中學生王韋翰原是學測滿級分，個人申請醫科卻失利，放空自己再戰指考，考出全校第三類組最高分顛峰，可望進台大醫科。

一中昨頒各類組最高分獎金

台中一中今年有四七四名學生拚指考，除王韋翰考四六九．八五分（不含國文）登全校第三類組最高分，第二類組最高分吳秉儒考四五七．八五分，第一類組最高分由廖政華跨組考出五二九．五分摘下，昨日一中校長陳木柱頒贈各類組最高分獎學金鼓勵。

其中，王韋翰原本就是一中校排前百分之一的頂尖型好手，學測時更是滿級分王，當時也獲頒滿級分一萬元獎學金。志在醫科的他，個人申請報名台大及陽明醫科卻雙雙失利，面對滿級分卻挫敗的結果，王韋翰只給自己半天的時間哀怨，隔天重新振作拚指考。

王韋翰每天到學校閉關苦讀近十二小時，加上大量勤練題目「找回手感」；曾到醫院當志工，看到疾病帶給病人及家庭的痛苦，加深他學醫「破解疾病」的意念，很高興終於能如願。

台中女中有四○七人拚指考，校內三類最高分林俐瑩考出四三八．八五分（不含國文），二類最高分林奕秀考四四二．七五分；一類最高分何昀倩考五二○．四五分。

此外，女中學生盧歆倍因嚮往法國文化及美食，高二時前往法國交換學生一年，返國從高二讀起的她，花半年時間苦追，指考拚出四三八．三五分，可望如願升學自己的最愛台大圖資。