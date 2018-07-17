〈北部〉老街文化藝術季登場 頭城8斜槓族「獻寶」

2018-07-17

臥虎藏龍 雞肉攤老闆娘是畫家

〔記者張議晨／宜蘭報導〕雞肉攤老闆娘竟然是位工筆畫家！宜蘭縣頭城老街文化藝術季開跑，策展團隊以「巷弄裡的草根生活」為主題，發掘老街八位藝術家，如檳榔攤老闆另一個身分是木雕師傅、中藥店負責人也是拼布畫專家，活動作品分布在老街四個重要地標，策展團隊笑說，頭城老街居民「臥虎藏龍」。

由頭城鎮在地青年彭仁鴻組成的社造團隊「金魚‧厝邊」，二○一五年起推動「頭城老街文化藝術季」，今年邁入第四屆，邀請八位老街職人，以「斜槓」一詞的概念，發掘出他們本業以外的特殊技藝。

懷舊地標 85作品串聯策展主題

這些職人在本職背後，擁有不同的專業技藝。彭仁鴻說，很多老街藝術家不是專職藝術人才，八位創作者還有其他生活角色，例如賣雞肉的老闆娘，是名講究技法工整細緻的工筆畫家、顧檳榔攤的阿伯是一位木雕師、國術館師父是位製香職人。

配合老街文化藝術季，「金魚‧厝邊」團隊將八名斜槓職人的四十五件作品，分別布展於老街地標，有前鎮長邱金魚故居、李榮春文學館、慶安堂、史雲湖榕樹下，用作品搭配懷舊地標，串聯策展主題。

「頭城老街文化藝術季」至八月十二日為止，「金魚．厝邊」團隊說，藝術季期間除了八位斜槓職人靜態展，還有五座街角故事展、二場地方創生論壇、五場職人工作坊，讓外地民眾加入頭城老街的「實境秀」，另外，本月廿一日晚間在台灣鸞堂古蹟喚醒堂前播放電影「大俠梅花鹿」，重現早期廟口電影的懷舊風。