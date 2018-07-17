〈北部〉8.5萬噸震後廢棄物 花東基金撥1.9億處理

2018-07-17

暫放國福土資場待清除

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮二○六震後逾五個月，國家發展委員會核准「花東地區永續發展基金」一億九千萬餘元預算，作為震災倒塌建築物拆除後的營建廢棄物處理計畫經費。花蓮縣環保局表示，總量約八萬五千公噸的震後廢棄物，待行政院核定後，就會辦理招標，並進行分篩工作，預計十個月內處理完畢。

花蓮強震後，統帥飯店、雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿倒塌及舊遠百大樓被列為危險大樓，五棟建物拆除後，總量約八萬五千公噸的震後廢棄物，目前均暫時存放花蓮市國福土資場，等待分篩清除作業。

修正為以「營建棄土」處理

花蓮縣環保局原以「廢棄物清理法施行細則」估算，一噸垃圾約四千元清運費，總量處理費需三億五千萬元，後與環保署多次開會，最後比照台南震災，將這批地震廢棄物修正改為「營建棄土」方式進行後續處理，經費大幅下修至一億九千餘萬元。

環保局長饒忠說，目前一億九千六百多萬元的處理費，已獲國發會同意，將由花東基金挹注，待經費一到位，就會立刻辦理招標作業、並進行分篩清除工作，預計趕在十個月內完成。

他說，由於國福土資場內，收容強震中倒塌及危險大樓拆除後的廢棄土，除有家具、輪胎、鋼筋、水泥石塊及垃圾夾雜其中外，更包含不少受災戶的貴重物品，未來將審慎處理，由警方、保全戒護開挖，盼能早日「物歸原主」。

分四類、預計10個月處理完

饒忠說，因三大堆的廢棄土方總量龐大，分類、處理預估恐花十個月，目前將把廢棄物分成財物、可回收資源、土資物、生活垃圾等四大類，其中土資物會交由建設處處理，可燃垃圾送往宜蘭利澤、不可燃垃圾運往鳳林掩埋，財物等有價品會交由警方，設法還給物主。