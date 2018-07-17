〈北部〉動保協會︰承辦貓隻認養遭刁難 市長︰徹查

2018-07-17

協會︰依約提出三處地點全被駁回

〔記者陳昀／桃園報導〕市府動物保護處今年推動「市區貓隻認養中心計畫」，由桃園市推廣動物保護協會得標。市議員魯明哲昨天質詢抨擊，該案已決標二個月，動保處卻百般刁難不讓營運，至今未付分文，卻持續將流浪貓送到協會要求看護，甚至在協調過程中脫口說，「第二順位的寵物店不會有這種問題」；市長鄭文燦對此要求農業局徹查。動保處長陳英豪對此表示，嚴加審核地點是為了給動物好的環境，會再與協會溝通。

議員︰動保處稱比第二順位條件差

魯明哲指出，去年新屋收容所送養出七六四隻貓咪，其中的五四四隻是透過動物保護協會協助送出，志工也帶領近千人次的遛狗志工到園區協助改善動物行為問題、推行生命教育，該協會得標後配合市府尋覓地點作為認養中心，卻被陳英豪形容是「破地方」，還稱不及第二順位的寵物店，如此偏頗不免讓人聯想，是想將標案拱手讓給寵物店，有圖利廠商之嫌。

桃園市推廣動物保護協會理事長戴婉如說，該協會應合約條件提出三處地點，動保處卻遲遲不核准，一一找理由駁回，協會要搬到第三個地點時，還請動保處人員陪同簽約，當時也對地點沒有異議，不料事後卻發出公文指稱「使用空間不足」，玩起文字遊戲將契約的卅坪空間定義為「使用空間」，而非權狀空間。她說，協會來回已花費廿萬元，也讓動物承受搬遷之苦，若動保處仍以拖延方式拒絕履約，將向市府採購申訴審議委員會提起申訴。

陳英豪對此表示，合約載明認養中心必須經市府確認地點後才能營運，但該協會最後自行擇定桃園區林森路廿八號營運，拒絕再提供其他地點供審查。

動保處︰協會的地點實際空間不足

他說，動保處全國首創市區貓隻認養中心，協會提供的地點雖然權狀坪數卅一坪，但有六坪是騎樓，實際空間不足恐會影響動物福利，且市區貓隻認養中心未來每個月都得舉辦動保課程，該址騎樓有裝設鐵門，也可能違反建築法令，後續會再與協會溝通，期能順利營運。