〈南部〉屏東區高中職免試入學報到率 首度破8成

2018-07-16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高中職免試入學已經在十三日完成報到，教育部統計，屏東區錄取四千六百零一人，最後有三千七百一十七人報到，報到率突破百分之八十，是近四年來最佳，縣府教育處分析，顯示留縣就近升學觀念普遍被家長與學生接受。

4年來最佳 擺脫全國吊車尾窘境

根據教育部歷年公布資料，屏東區一○四學年高中職免試入學，錄取七千六百一十二人、五千七百三十五人報到，報到率百分之七十五；一○五學年錄取六千五百九十一人、五千一百五十九人報到，報到率百分之七十八；一○六年學年錄取五千七百八十八人、四千五百三十九人報到，報到率百分之七十八，當年不但遠低於全國平均報到率百分之八十五，是全國十五個就學區中最低。

所幸今年傳出好消息，一○七學年屏東區高中職免試入學，十九所公私立高中職，共錄取四千六百零一人，三千七百一十七人完成報到，報到率終於突破百分之八十，擺脫吊車尾的窘境。

就近升學 普遍獲家長、學生接受

屏縣教育處副處長許沛祥表示，報到率提高，應該是家長與學生們對留縣升學越來越有信心，畢竟透過繁星推薦等計畫，縣內各高中職幾年來升大學、科大都有不錯表現，把跨縣市通學的時間省下來補眠、念書，對學生是比較好的方式。

然而，今年還是有五百九十人申請變更就學區，到外縣市升學，錄取縣內高中職者，也有八百八十四人未辦理報到。教育處分析，不否認每年仍有部分學生外流，而未報到高中職者多為選擇五專就讀，至於變更就學區的學生，如果在外縣市無法進入理想學校，也可以留意縣內學校續招訊息，回鄉升學。