〈北部〉《桃園》海拔1314米 復興區「巴陵鐵塔」試燈

2018-07-16

〔記者李容萍／復興報導〕由復興區公所投入一千三百萬元，在巴崚國小上方、海拔一三一四公尺處興建的「巴陵鐵塔」第一期主體建築已完工，因海拔高度剛好代表「一生一世」之意，前晚試點燈後搭配五彩的ＬＥＤ光雕璀璨亮相，令人驚豔；公所將持續第二期的周邊設施，完成後預計於年底耶誕節開放，巴陵鐵塔雖然不能登塔，但很適合情侶、民眾來此拍照打卡，在此留下誓約與回憶。

打造牢固基座 禁得起瑪莉亞12級強風

復興區後山為高災害潛勢地區，尤其颱風過境，山區易發生道路崩塌、電力中斷、行動電話基地台停擺等情形，上巴陵地區又屬地質破碎帶，公所興建「巴陵鐵塔」時，在基座的四個腳各打入二支約六米深的整支涵管基樁，確保牢固 ，主體建築近日完工就遇上瑪莉亞颱風的十二級陣風考驗，經過狂風考驗全無受損，讓工程團隊鬆了一口氣。

復興區長曾志湘表示，巴陵鐵塔建於曾是日本人戒備森嚴的巴陵山馬崙砲台，位處為重要的戰略位置，當時日軍為監控附近十餘個泰雅族部落，在制高點設置馬崙砲台，而砲台設置前後，曾發生過多次泰雅族人英勇抗日的事蹟。

曾志湘說，為了讓泰雅族人感受現今自由民主的可貴，公所活化砲台遺址興建巴陵鐵塔，並以此象徵勤奮、自由光芒亮起來，希望能成為部落新景點，活絡後山的觀光產業。

參考艾菲爾鐵塔 四周融入泰雅族設計

巴陵鐵塔的主體採用紅色，鐵塔加上塔尖的避雷針高度共廿九．五米，約十層樓高，因拉拉山是水蜜桃的故鄉，部落居民一度提議興建融入水蜜桃造型的鐵塔，但因結構設計怪怪的，風力的承受力可能不足，經參考列入世界遺產的法國巴黎艾菲爾鐵塔，並在鐵塔四周設計象徵泰雅族祖靈之眼的菱形編織，入夜後，鐵塔搭配ＬＥＤ光雕投射，鄰近的十個山區部落都能遠眺閃閃發亮的鐵塔。

馬崙砲台位處原住民保留地，早荒廢多年，隨著巴陵鐵塔完工，公所即將展開第二期工程，施作步道、觀景台和仿古砲台等，經費約一千萬元，預計十二月完工。

市府風景區管理處表示，巴陵鐵塔開放後，民眾來此可以順道漫遊拉拉山神木區、巴陵古道，明年初時前山有東眼山櫻花大道、羅馬公路櫻花假期接續演出，農曆年後，後山的卡維蘭櫻花季、中巴陵櫻木花道及上巴陵雲端櫻花雨也將達到最盛，建議遊客可採兩日遊程走訪北橫。