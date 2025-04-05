明天收假日省道易塞車路段曝光！西部國道客運還有5成多空位

明天是清明連假收假日，預估省道主要幹道、銜接國道路段和觀光風景區周邊會湧現車潮。（資料照）

2025/04/05 16:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（6日）是清明節連續假期收假日，交通部公路局今天下午說明，目前部分省道有車多壅塞狀況，也提醒明天連假最後一天，許多民眾會陸續返鄉，預估省道主要幹道、銜接國道路段和觀光風景區周邊會湧現車潮。

截至今天下午15時止，部分省道路段有車多壅塞情況，包含台1線大肚至王田及枋寮至水底寮、台61線伸港至中彰大橋、台9線中仁隧道北口至谷風隧道南口及雙流路段、台21線九龍口至日月潭遊客中心、台26線墾丁大街等路段。

請繼續往下閱讀...

公路局預估明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮，包含台61線鳳鼻至香山、竹南至玄寶大橋及中彰大橋、台64線接國3中和交流道、台74線接國3霧峰交流道、台86線歸仁交流道及台86線接國1仁德系統交流道、台2線關渡至淡水及萬里至大武崙等路段。

公路局建議用路人多加利用幸福公路App掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，並遵循警廣與路側「資訊可變標誌（CMS）」之路況與旅行時間資訊，及早因應避免壅塞。

公路局也建議民眾可搭國道客運，依據目前預售情形，明天西部國道客運還有58.38％空位，東部國道客運尚有70.3％空位，歡迎需求民眾上各客運業者網站查詢。

國光客運也宣布，連假期間有提供中、長程地區及國5路線計35條，全票平均可享6折優惠，優惠路線包含熱門地區如宜蘭（礁溪、頭城、蘇澳、宜蘭、羅東、南方澳、烏石港）、苗栗、台中、台南、高雄等，並配合「在地有腳」政策，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元，租汽車可退200元。

另外，為讓民眾連續假期間前往宜蘭地區更加便利，國光客運說，配合交通部東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票（或基本里程）免費，減少轉乘所需花費金額。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法